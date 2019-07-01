с чего всё началось

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

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