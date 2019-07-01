Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на постуКоммерсантъ 08:50

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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с чего всё началось
В Ачхой-Мартановском районе Чечни неизвестный напал на сотрудника МВД с ножом и гранатой, сообщили
 в главном управлении МВД по Северно-Кавказскому округу.
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