Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на постуКоммерсантъ 08:50
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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с чего всё началось
ГРОЗНЫЙ, 1 июля. / ТАСС/. Сотрудник правоохранительных органов погиб в результате нападения на пост на окраине чеченского села Бамут, сообщил ТАСС в понедельник помощник главы Чечни по СМИ - гендиректор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев.ТАСС08:59
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Правоохранители сообщили об обстреле поста на окраине села Ачхой-Мартан
Чеченская Республика Сегодня08:20
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:14, Ашберн
Финансы
Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов впервые в истории
Индекс Мосбиржи в понедельник, 1 июля, впервые превысил отметку в 2800 пунктов и продолжает обновлять исторические максимумы.
Обновлено в 09:01
Политика
Ирина Отиева призвала не пиарить Катамадзе
Российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение отказа её коллеги Нино Катамадзе выступать в РФ, поскольку это похоже на пиар грузинской артистки.
Обновлено в 08:29
Экономика
С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ
Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
Обновлено в 01:06
Политика
Газопровод «Северный поток-2» обойдёт воды Дании
В конечном итоге решено избрать альтернативный маршрут, который не подразумевает прохождения трубы газопровода через воды Дании.
Обновлено 29 июня в 06:58
Политика
Иран превысил лимит обогащенного урана по ядерной сделке
Иран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 08:59
Общество
Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево
"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Политика
Организаторы G20 представили Южные Курилы частью Японии
Организаторы саммита G20, который прошел в японской Осаке, разместили на сайте мероприятия видео, где показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:36
Общество
Расследование Голунова о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Главное
Как знакомые Дорофеева и Мазараки меняют похоронный рынок Подмосковья В конце 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев передал надзор за похоронным бизнесом от министерства потребительского рынка главному управлению региональной безопасности (ГУРБ), которое возглавляет Роман Каратаев.
Обновлено в 09:02
Путешествия
В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения
Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева объяснила причину своего похудения
Ляйсан Утяшева объяснила причину своего похудения Мнения пользователей социальной сети по поводу внешнего вида Утяшевой разделились.
Обновлено в 04:59
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию с украинскими моряками
Россия сделала свое предложение по урегулированию ситуации с задержанными в РФ украинскими моряками, несмотря на первоначальный негативный ответ, украинские власти вольны изменить свое решение, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 06:33
Общество
Рособрнадзор: резервный период ЕГЭ-2019 прошел в штатном режиме
"Резервные дни основного периода ЕГЭ-2019, проходившие с 17 июня по 1 июля, завершились в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
Обновлено в 08:24
Хоккей
«Торонто» обменяет Зайцева в «Оттаву»
Как сообщает инсайдер Даррен Дрегер, в связи с этим руководство «Торонто» приняло решение обменять 27-летнего российского хоккеиста в «Оттаву Сенаторз» на защитника Коди Сеси.
Обновлено в 03:05
Политика
Партия Порошенко возглавила антирейтинг на Украине
Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» удерживает первое место в антирейтинге парламента.
Обновлено в 08:58
Экономика
В России за майнинг не будет введено уголовное наказание
Правительство России не планирует вводить уголовную ответственность за майнинг, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 09:11
Общество
В Иркутской области унесенные рекой дома образовали затор возле трассы
Затор образовался у моста через реку Ия, где проходит федеральная трасса Р-255 "Сибирь". Для его расчистки прибыл группа саперов Росгвардии.
Обновлено в 06:46
Гаджеты
WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple
Обновлено в 04:17
Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Вакарчук назвал Крым российским
Лидер партии «Голос» и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук случайно назвал Крым российским.
Обновлено в 08:12
Наука
В Британии обнаружено 4000-летнее захоронение друидов
Захоронение, обнаруженное археологами на британском острове Англси, было построено "магическими" священнослужителями, более известными как друиды.
Обновлено в 02:16
Политика
В штабе Зеленского назвали неприемлемым предложение России по морякам
Процедура возвращения украинских моряков, которую предлагает Россия, не является приемлемой для Киева.
Обновлено в 08:15
Гаджеты
Google работает над аналогом AirDrop для Android
Функция Android Beam, которая использует технологию NFC для передачи файлов между смартфонами на базе Android, будет удалена в Android Q. На смену этой функции придёт новая, которая в настоящее время тестируется разработчиками Google и называется Fast Share.
Обновлено в 08:18
Интернет
Cервис «Лаборатории Касперского» стал блокировать запрещённые сайты
Доступ к сайтам из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора начал ограничивать VPN-сервис Kaspersky Secure Connection.
Обновлено в 08:46
Общество
В Госдуму внесён законопроект о требованиях к камерам на дорогах
В Госдуму внесён законопроект, разрешающий правительству РФ определять требования к камерам фиксации нарушений ПДД, а также места их установки.
Обновлено в 03:56
Политика
Парубий: Рада не допустит возвращения русского языка как регионального
Спикер Верховной рады Андрей Парубий выступил против возвращения русскому языку статуса регионального.
Обновлено в 06:05
Футбол
Черчесов посетил тренировку «Краснодара» на сборе в Австрии
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетил тренировку «Краснодара» на предсезонном сборе команды в Австрии.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Обновлено 29 июня в 15:59
Происшествия
В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник
В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 08:55