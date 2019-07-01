Происшествия
В Чечне совершено нападение на блокпост полиции, есть погибшиеREGNUM 08:41
Вооруженное нападение на блокпост совершено в Чечне. Инцидент произошел днем 1 июля в Ачхой-Мартановском районе, передает телеканал «Звезда». Двое вооруженных бандитов напали на силовиков.
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с чего всё началось
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.Коммерсантъ08:50
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:50, Вашингтон
Происшествия
Водитель погиб, въехав в жилой дом в деревне Сандела
Около 18:50 водитель ВАЗ 2104 въехал в жилой дом, в результате чего скончался на месте, сообщает УГИБДД по Петербурге и Ленинградской области.
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Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
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Политика
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Росстат с 2020 года будет адртсно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, "которая будет учитывать индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждавшегося человека", заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона.
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Firefox продолжает терять пользовательскую аудиторию
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Лазающие по дереву крысы-гиганты атаковали жителей Подмосковья
Ползающие по деревьям огромные крысы атаковали квартиры жителей Московской области, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
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Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58
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В ходе израильского налета самолет РФ мог оказаться в зоне обстрела сирийской ПВО
Самолет российской компании «Аэрофлот» мог оказаться в зоне обстрела сирийской ПВО, отражавшей удар израильских ВВС.
Обновлено в 08:44
Хоккей
Бобровский стал вторым вратарём по уровню зарплаты в НХЛ
Российский голкипер Сергей Бобровский после перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» стал вторым вратарём лиги по уровню зарплаты за год.
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Кандидат на службу в ФСБ всегда заполняет анкету, в которой указывает основные сведения автобиографии.
Обновлено в 09:43
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Британку не пустили в самолет из-за гигантского декольте
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Общество
Жителей Земли ждет полное солнечное затмение
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Общество
Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года
Введение въездной платы в Венецию, которая входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, стало очередной попыткой местных властей ограничить огромный турпоток, ежегодно захлестывающий город.
Обновлено в 12:06
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Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке»
Голкипер Андреа Романьоли провел первую тренировку в «Спартаке».
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Происшествия
На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов
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С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
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Обновлено в 04:39
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В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
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Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
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Минтранс разработал правила для совместных поездок
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В Германии потерпел крушение военный вертолет
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Медведев призвал обновить партию «Единая Россия»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что необходимо работать над обновлением «Единой России».
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