с чего всё началось

Вооруженное нападение на блокпост совершено в Чечне. Инцидент произошел днем 1 июля в Ачхой-Мартановском районе, передает телеканал «Звезда». Двое вооруженных бандитов напали на силовиков.

В Чечне совершено нападение на блокпост полиции, есть погибшие

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