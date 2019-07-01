Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на постуКоммерсантъ 08:50
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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с чего всё началось
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.Коммерсантъ08:50
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Космос
Раскрыта тайна появления необъяснимых черных дыр
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Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.
Обновлено в 12:10
Энергетика
Азербайджан достроил главного конкурента «Турецкого потока»
После выхода из проекта Болгарии, которая переключилась на ЮГК, он был переименован в «Турецкий поток».
Обновлено в 10:19
Хоккей
СМИ огласили детали контракта Панарина с «Рейнджерс»
Обновлено в 13:39
Политика
Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в РФ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
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Происшествия
Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток
Хорошёвский суд Москвы арестовал на 10 суток блогера Алексея Навального за участие в несанкционированной акции в защиту журналиста Ивана Голунова 12 июня.
Обновлено в 12:53
Футбол
Баринов: «Не зацикливаемся на двух поражениях в матчах за суперкубок»
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов дал комментарий по поводу будущего матча за суперкубок России.
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Общество
Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Футбол
Черчесов посетил тренировку «Краснодара» на сборах в Австрии
Обновлено в 08:01
Политика
Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей
В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:28
Общество
Япония возобновила коммерческий лов китов
Обновлено 29 июня в 20:05
Космос
К Земле устремились четыре опасных астероида
Обновлено в 08:15
Транспорт
РБК: оператор «Платона» претендует на обслуживание всех дорожных камер
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что другое предприятие «Ростеха», созданное совместно с «Глонасс», – «Глонасс БДД» претендует на то, чтобы стать единственной компанией, которая занимается обслуживанием дорожных камер.
Обновлено в 11:08
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Зеленский заявил о попытках срыва переговоров по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе пытаются сорвать.
Обновлено в 11:17
Общество
Еще пять регионов РФ вошли в пилотный проект по снижению бедности
Результатом полного анализа ситуации станет выработка мер по повышению доходов населения и снижению уровня бедности.
Обновлено в 13:22
Общество
В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз отпрашивался в туалет
В Татарстане сын начальника отдела образования одного из районов во время сдачи ЕГЭ ходил в туалет 14 раз, сообщила в минувшую субботу на совещании в Министерстве образования РТ глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Наталья Гречанникова.
Обновлено в 03:20
Политика
Владимир Путин пообщался с врио губернатора Липецкой области
Обновлено в 08:10
Общество
«Роскосмос» опубликовал фотографии паводка в Иркутской области
Роскосмос выложил на своем сайте сделанные из космоса фотографии Иркутской области, пострадавшей от паводка.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Обновлено вчера в 15:27
Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
"По информации родных, 14 июня на 92-м году в США ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Надежда Илларионовна Чередниченко", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии
Обновлено в 01:42
Политика
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским
Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Пригожин призвал не верить рассказам Темниковой о Серябкиной и Фадееве
Российский продюсер Иосиф Пригожин скептически отнесся к заявлениям бывшей участницы группы «Серебро» Елены Темниковой, которая ранее рассказала о якобы имевшей место любовной связи между ее коллегой по группе Ольгой Серябкиной и продюсером Максом Фадеевым.
Обновлено в 11:41
Гаджеты
Silicon Lottery предложит отборные процессоры AMD Ryzen 3000 (Matisse)
Интернет-магазин Silicon Lottery специализируется на продаже отборных процессоров с гарантией разгона до тех или иных тактовых частот.
Обновлено в 11:09
Экономика
Авиакомпании РФ с января по май увеличили перевозки на 12,3%
Российские авиакомпании с января по май перевезли на 12,3% пассажиров больше, чем за тот же период в 2018 году.
Обновлено в 04:45
Политика
Вакарчук назвал Крым российским
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Путешествия
В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма
Обновлено в 08:37