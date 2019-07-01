с чего всё началось

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Кино Опубликован первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» Кинокомпания Sony Pictures опубликовала на своём канале на YouTube первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень», который станет продолжением известной истории.

Энергетика Азербайджан достроил главного конкурента «Турецкого потока» После выхода из проекта Болгарии, которая переключилась на ЮГК, он был переименован в «Турецкий поток».

Политика Соловьев усомнился в востребованности Катамадзе в РФ Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.

Происшествия Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток Хорошёвский суд Москвы арестовал на 10 суток блогера Алексея Навального за участие в несанкционированной акции в защиту журналиста Ивана Голунова 12 июня.

Общество Полное солнечное затмение произойдет 2 июля Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Политика Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Транспорт РБК: оператор «Платона» претендует на обслуживание всех дорожных камер Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что другое предприятие «Ростеха», созданное совместно с «Глонасс», – «Глонасс БДД» претендует на то, чтобы стать единственной компанией, которая занимается обслуживанием дорожных камер.

Наука Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.

Политика Зеленский заявил о попытках срыва переговоров по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе пытаются сорвать.

Общество Еще пять регионов РФ вошли в пилотный проект по снижению бедности Результатом полного анализа ситуации станет выработка мер по повышению доходов населения и снижению уровня бедности.

Общество В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз отпрашивался в туалет В Татарстане сын начальника отдела образования одного из районов во время сдачи ЕГЭ ходил в туалет 14 раз, сообщила в минувшую субботу на совещании в Министерстве образования РТ глава департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки РТ Наталья Гречанникова.

Общество «Роскосмос» опубликовал фотографии паводка в Иркутской области Роскосмос выложил на своем сайте сделанные из космоса фотографии Иркутской области, пострадавшей от паводка.

Кино Умерла актриса Надежда Чередниченко "По информации родных, 14 июня на 92-м году в США ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Надежда Илларионовна Чередниченко", - говорится в сообщении.

Политика В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.

Шоу-бизнес Пригожин призвал не верить рассказам Темниковой о Серябкиной и Фадееве Российский продюсер Иосиф Пригожин скептически отнесся к заявлениям бывшей участницы группы «Серебро» Елены Темниковой, которая ранее рассказала о якобы имевшей место любовной связи между ее коллегой по группе Ольгой Серябкиной и продюсером Максом Фадеевым.

Гаджеты Silicon Lottery предложит отборные процессоры AMD Ryzen 3000 (Matisse) Интернет-магазин Silicon Lottery специализируется на продаже отборных процессоров с гарантией разгона до тех или иных тактовых частот.

Экономика Авиакомпании РФ с января по май увеличили перевозки на 12,3% Российские авиакомпании с января по май перевезли на 12,3% пассажиров больше, чем за тот же период в 2018 году.