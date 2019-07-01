Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на КППRT на русском 08:43
Неизвестный нанёс смертельное ранение полицейскому на контрольно-заградительном посту в Чечне. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. По данным ведомства, инцидент произошёл примерно в 14:00 в Ачхой-Мартановском районе.
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с чего всё началось
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.Коммерсантъ08:50
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