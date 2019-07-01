с чего всё началось

Неизвестный нанёс смертельное ранение полицейскому на контрольно-заградительном посту в Чечне. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. По данным ведомства, инцидент произошёл примерно в 14:00 в Ачхой-Мартановском районе.

В Чечне неизвестный убил полицейского на КПП

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