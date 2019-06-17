Происшествия

В Чебаркуле на полицейского завели дело за домогательстваЮжноуральская панорама 05:17

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера» в отношении сотрудника чебаркульского отдела полиции.
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В Челябинской области СК возбудил дело о домогательствах полицейского к своим подчиненным

КП - Челябинск10:23

В отношении замначальника полиции Чебаркуля возбуждено уголовное дело за домогательства

Урал-пресс-информ02:49

В Чебаркуле на полицейского завели дело за домогательства

Южноуральская панорама05:17

В Челябинске на полицейского завели дело о домогательствах к подчиненным

РИА Новости03:28

На главу следствия в Челябинской области возбудили дело за сексуальные домогательства к сотрудницам

74.ru03:17

В Челябинской области замначальника полиции подозревается в домогательствах

Первый областной06:49

На руководителя отдела полиции на Урале возбудили дело о харассменте

Znak.com02:12
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Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
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Бывший глава Свердловской железной дороги найден мертвым

Скончался бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, который был фигурантом в деле о коррупции.
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Трудности роста

В российской медицинской промышленности уже несколько лет реализуется курс на импортозамещение.
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Происшествия

В районе Речного вокзала в Москве локализовали пожар на складе

Пожарные локализовали возгорание склада в районе Речного вокзала на площади 300 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
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Причиной послужило высказывание аналитика банка о «китайских свиньях», которое многие в стране сочли оскорблением.
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В Ле-Бурже показали европейский истребитель пятого поколения NGF

Новейший европейский истребитель пятого поколения Next Generation Fighter (NGF), разрабатываемый в рамках международной программы FCAS (Future Combat Air System), впервые представлен официально на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019), передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Пугачева купила место на кладбище

Алла Пугачева приобрела участок земли на кладбище рядом с захоронением брата, сообщает издание "Дни.ру".
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В ближайшее время Басков приступит к съёмкам видео «Сердце на сердце» и обещает поклонникам клип, который они оценят по достоинству.
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Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
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Число пострадавших из-за землетрясения в Китае выросло до 75 человек

Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 75 человек, шестеро погибли, сообщает агентство Синьхуа.
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Армия и оружие

Reuters сообщил об отправке дополнительных войск США на Ближний Восток

США намерены отправить дополнительные силы на Ближний Восток в ответ на «угрозу» со стороны Ирана, который якобы причастен к атакам на танкеры в Оманском заливе.
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Бывший президент АвтоВАЗа Николя Мор возглавил совет директоров российской компании.
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Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать бразильца.
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Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
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Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова.
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С приходом тепла краснокнижные птицы плотно заселили природный парк «Шереметьевский» на берегах реки Уссури в Вяземском районе.
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Зеппельт прокомментировал допинг-скандал в Чувашии

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт прокомментировал допинг-скандал, который произошел в Чувашии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:26
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