Происшествия
В Чебаркуле на полицейского завели дело за домогательстваЮжноуральская панорама 05:17
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера» в отношении сотрудника чебаркульского отдела полиции.
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В отношении замначальника полиции Чебаркуля возбуждено уголовное дело за домогательства
Урал-пресс-информ02:49
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