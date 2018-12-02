Происшествия

В «Чайфе» прокомментировали разборки из-за «бани» в самолете S7
Вести.Ru
08:24

Участники рок-группы "Чайф" не имеют претензий к авиакомпании S7, сообщает пресс-атташе музыкантов. Ранее сообщалось, что во время рейса Новосибирск — Екатеринбург произошел сбой в системе кондиционирования. Некоторых пассажиров приходилось приводить в чувство с помощью нашатырного спирта.
Вести.Ru08:24
Владимир Шахрин
Почему вы ничего не предпринимаете? Здесь же невозможно находиться! Бардак. Просто бардак.
— Владимир Шахрин, музыкантНГС - Независимые Городские Сайты 03:34

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Участники группы «Чайф» стали свидетелями ЧП на борту самолета

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Советская и российская рок-группа, образованная Владимиром Шахриным, Владимиром Бегуновым и Олегом Решетниковым в 1985 году. История группы начинается ещё с 1983 года, когда Владимир Шахрин, Олег Решетников и Вадим Кукушкин начали репетиции в Свердловске.
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Владимир Шахрин
Музыкант
Советский и российский рок-музыкант, певец, гитарист, автор песен, основатель и бессменный лидер группы «Чайф». Почётный гражданин Екатеринбурга.
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