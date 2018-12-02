Почему вы ничего не предпринимаете? Здесь же невозможно находиться! Бардак. Просто бардак.

Участники рок-группы "Чайф" не имеют претензий к авиакомпании S7, сообщает пресс-атташе музыкантов. Ранее сообщалось, что во время рейса Новосибирск — Екатеринбург произошел сбой в системе кондиционирования. Некоторых пассажиров приходилось приводить в чувство с помощью нашатырного спирта.

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