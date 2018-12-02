Происшествия
В «Чайфе» прокомментировали разборки из-за «бани» в самолете S7
В «Чайфе» прокомментировали разборки из-за «бани» в самолете S7Вести.Ru08:24
Участники рок-группы "Чайф" не имеют претензий к авиакомпании S7, сообщает пресс-атташе музыкантов. Ранее сообщалось, что во время рейса Новосибирск — Екатеринбург произошел сбой в системе кондиционирования. Некоторых пассажиров приходилось приводить в чувство с помощью нашатырного спирта.
Вести.Ru08:24
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«Здесь невозможно находиться»: лидер группы «Чайф» устроил скандал из-за жары в самолёте
НГС - Независимые Городские Сайты03:34
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