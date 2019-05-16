Экономика
В ЦБ заявили о завершении процесса очищения банковской системыРИА Новости вчера в 04:01
Процесс очищения банковской системы РФ почти завершён, новых крупных санаций Банк России не ожидает, заявил на заседании комитета ГД по финансовому рынку первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 02:35, Ашберн
Музыка
Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»
Решение было принято после публикации предварительных результатов проверки голосования.
Обновлено вчера в 14:33
Шоу-бизнес
Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных
Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина.
Обновлено в 00:26
Музыка
Определены первые финалисты «Евровидения-2019»
Обновлено 14 мая в 18:53
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич: «Постоянно ругалась с мужем. Думала, что разведемся»
32-летняя актриса призналась, что с появлением второго ребенка долго не могла привыкнуть к новому ритму жизни.
Обновлено в 00:00
Авто
Родстер «Крым» может получить силовые агрегаты Aurus
Напомним, родстер «Крым» основан на пространственной раме из профиля прямоугольного сечения, кузовные панели выполнены из композитных материалов.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Узкое место: Эшли Симпсон сделала очередную пластику носа
Еще в прошлом, 2018-м году нос Симпсон выглядел несколько иначе.
Обновлено вчера в 12:12
Политика
Ангела Меркель: Еврокомиссия уже не остановит «Северный поток-2»
Фото: Twitter.com Еврокомиссия уже не сможет остановить строительство "Северного потока-2" — такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель в среду вечером, отвечая на вопрос газеты "Напdеlsвlатт", сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:07
Футбол
Месси получил правительственную награду Каталонии
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 18:20
Общество
В Новосибирске уволили директора медцентра им. Мешалкина
Минздрав РФ снял с поста директора Национального медицинского исследовательского центра им. Е. Н. Мешалкина известного кардиохирурга, академика РАН Александра Караськова, сообщил РИА Новости в пятницу представитель клиники.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре
Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс N5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Автомобиль наехал на мачту городского освещения на юге Москвы
На Нагатинской набережной в Москве автомобиль врезался в мачту городского освещения, сообщил в пятницу РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
Эсминцы США вошли в Персидский залив
Американские эсминцы McFaul (DDG-74) и Gonzalez (DDG-66) вошли в Персидский залив, сообщается на сайте Военно-морского института США со ссылкой на представителей Пентагона.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика
Глава оперативного управления МВД уходит в отставку
Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией
Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому он отменят льготный режим торговли с Турцией, начиная с 17 мая 2019 года, сообщает Белый дом.
Обновлено вчера в 20:39
Футбол
Стерлинг: в юности был большим фанатом «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признался, что в юности поддерживал принципиальных соперников «горожан» – «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 02:22
Политика
Помпео назвал три точки сближения России и США
Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
В Минэнерго России удивлены предложениями Украины
Яновский счел «интересными» и вызывающими недоумение предложения Украины о фиксации объемов за определенный период времени.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
Проткнувший живот школьника забор уничтожат в Омске
В Омске решили уничтожить все острые штыри на заборах школ после того, как один из учеников сильно пострадал, перебираясь через забор.
Обновлено в 01:48
Армия и оружие
В Афганистане не менее 8 полицейских стали жертвами авиаудара сил НАТО
В результате "дружественного огня" сил НАТО в провинции Гильменд на юге Афганистана погибли по меньшей мере восемь полицейских, сообщает телеканал Tolo News.
Обновлено в 01:46
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено вчера в 01:49
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Президент России Владимир Путин 16 мая заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма.
Обновлено в 01:42
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в похищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Общество
В Роскачестве рассказали об опасности солнцезащитного крема
Специалисты Роскачества рассказали о особенностях солнцезащитных кремов и дали рекомендации по их выбору.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове
Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
США ввели санкции против чеченского спецназа
США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено вчера в 13:55
Кино
Актёр Пускепалис отказался сниматься на Западе из-за «неуважения к России»
Заслуженный артист России Сергей Пускепалис отказался сниматься в кино на Западе, поскольку не хочет «участвовать там, где не уважают Россию и русских».
Обновлено в 01:13
Экономика
Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%
С 2020 года благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами и реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 18:01