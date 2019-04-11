Финансы
В ЦБ заявили о росте внешнего долга РоссииRT на русском вчера в 09:28
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
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Роскошная жизнь в соцсетях оказалась дешевым удовольствием
Обновлено вчера в 23:06
Наука
Созданы гибриды с мозгом человека и обезьяны
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
Донбасс: ВСУ несут потери в боестолкновениях под Донецком и Мариуполем
Штаб ООС сообщил о новых санитарных потерях ВСУ в ходе боестолкновений на Донбассе.
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
Обновлено вчера в 17:16
Авто
Renault Arkana получит мотор на 1,33 литра
Полностью новым для моделей Renault в России станет 150-сильный бензиновый турбомотор TCe объемом 1.33 литра.
Обновлено в 00:07
Космос
Российский космонавт Падалка: на МКС инопланетяне нам в люк не стучали
Обновлено вчера в 19:03
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям
Минэкономразвития пересмотрело прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения по итогам 2020 года — с 1,7% до 1,5% в годовом выражении.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила пикантное фото в полупрозрачном боди
Певица Глюкоза выложила в Инстаграм пикантное фото в белом кружевном боди.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия
Не менее 16 человек погибли при взрыве в Пакистане
Обновлено в 01:04
Хоккей
Гол Овечкина вывел «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" победили "Каролину Харрикейнз" в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Собаки напали на мальчика в Благовещенске
Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.
Обновлено вчера в 23:06
Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии
Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено вчера в 04:11
Авто
В сети представили первый тизер купеобразного Volkswagen Teramont
Volkswagen представит на предстоящем автосалоне в Шанхае купеобразную версию кроссовера Teramont для рынков Китая и США.
Обновлено вчера в 03:31
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава: «Когда мне 30, а бойфренду 27 – это странно»
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено вчера в 17:51
Общество
ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости
Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Экономика
Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом»
Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
На ЛЭП в Магнитогорске обнаружена взрывчатка
Мастера федеральной электросетевой компании, дежурившие в Агаповском районе, наткнулись на подозрительные предметы 9 апреля.
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре
Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:41
Армия и оружие
Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля
Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика
3% богачей в России владеют 90% всех финансов в стране
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения», — сделали вывод экономисты.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе
Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Путешествия
Названы самые востребованные места в самолете у российских туристов
Большинство российских туристов предпочитают во время полета в самолете сидеть возле иллюминатора, сообщил PR-директор сервиса по поиску авиабилетов Aviasales Янис Дзенис.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Т-80БВМ оснащается динамической защитой в мягких чехлах
На телеканале «Звезда» вышел материал о дополнительной защите танка Т-80БВМ. Речь идёт о навесных блоках динамической защиты.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Экономика
«Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону
В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
Суд отпустил Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00