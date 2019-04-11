Финансы

В ЦБ заявили о росте внешнего долга РоссииRT на русском вчера в 09:28

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
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Центробанк: внешний долг РФ вырос в I квартале на 13,8 млрд долларов

Банки.рувчера в 09:41

Внешний долг России увеличился за I квартал почти на $14 млрд

Росбалтвчера в 11:03

ЦБ: внешний долг России вырос

News.ruвчера в 10:36

ЦБ сообщил о росте внешнего долга РФ

НТВвчера в 11:18

Внешний долг России увеличился до $467,8 млрд

Вести.Финансвчера в 09:41

Центробанк сообщил о росте внешнего долга России

Реальное времявчера в 09:39

В ЦБ заявили о росте внешнего долга России

RT на русскомвчера в 09:28
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
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Штаб ООС сообщил о новых санитарных потерях ВСУ в ходе боестолкновений на Донбассе.
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Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
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Renault Arkana получит мотор на 1,33 литра

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Первый польский космонавт назвал российские самолеты «гениальными»

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Российский космонавт Падалка: на МКС инопланетяне нам в люк не стучали

Обновлено вчера в 19:03
Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогноз по реальным доходам и инвестициям

Минэкономразвития пересмотрело прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения по итогам 2020 года — с 1,7% до 1,5% в годовом выражении.
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В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
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Глюкоза выложила пикантное фото в полупрозрачном боди

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Не менее 16 человек погибли при взрыве в Пакистане

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Гол Овечкина вывел «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" победили "Каролину Харрикейнз" в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Собаки напали на мальчика в Благовещенске

Собаки напали на ребенка в Благовещенске, мальчик в больнице с многочисленными рваными ранами.
Обновлено вчера в 23:06
Экономика

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии

Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено вчера в 04:11
Авто

В сети представили первый тизер купеобразного Volkswagen Teramont

Volkswagen представит на предстоящем автосалоне в Шанхае купеобразную версию кроссовера Teramont для рынков Китая и США.
Обновлено вчера в 03:31
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава: «Когда мне 30, а бойфренду 27 – это странно»

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Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено вчера в 17:51
Общество

ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости

Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Экономика

Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом»

Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.
Обновлено вчера в 19:11
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На ЛЭП в Магнитогорске обнаружена взрывчатка

Мастера федеральной электросетевой компании, дежурившие в Агаповском районе, наткнулись на подозрительные предметы 9 апреля.
Обновлено вчера в 10:59
Политика

Соратника Ассанжа задержали в Эквадоре

Полиция Эквадора задержала близкого к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу человека, передает РИА "Новости".
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Армия и оружие

Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля

Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика

3% богачей в России владеют 90% всех финансов в стране

«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения», — сделали вывод экономисты.
Обновлено вчера в 23:41
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Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе

Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Путешествия

Названы самые востребованные места в самолете у российских туристов

Большинство российских туристов предпочитают во время полета в самолете сидеть возле иллюминатора, сообщил PR-директор сервиса по поиску авиабилетов Aviasales Янис Дзенис.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

Т-80БВМ оснащается динамической защитой в мягких чехлах

На телеканале «Звезда» вышел материал о дополнительной защите танка Т-80БВМ. Речь идёт о навесных блоках динамической защиты.
Обновлено вчера в 23:29
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После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Экономика

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Обновлено вчера в 20:47
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Суд отпустил Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено вчера в 09:04
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Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено вчера в 16:00
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