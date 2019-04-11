Финансы

В ЦБ заявили о росте внешнего долга РоссииRT на русском вчера в 09:28

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Внешний долг РФ вырос в I квартале, но по-прежнему меньше международных резервов ЦБ

ПРАЙМ04:33

ЦБ сообщил о росте внешнего долга РФ

НТВвчера в 11:18

Центробанк сообщил о росте внешнего долга России

Реальное времявчера в 09:39

ЦБ: внешний долг России вырос

News.ruвчера в 10:36

Внешний долг России увеличился до $467,8 млрд

Вести.Финансвчера в 09:41

Внешний долг России увеличился за I квартал почти на $14 млрд

Росбалтвчера в 11:03

В ЦБ заявили о росте внешнего долга России

RT на русскомвчера в 09:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:44, Ашберн
Армия и оружие

В ДНР заявили о неудачной попытке ВСУ выйти на позиции ополчения

Украинские силовики предприняли неудачную попытку выйти на позиции ополчения, один из них взят в плен, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 05:03
Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко.
Обновлено в 03:57
Политика

Кремль заявил о непричастности к изменению меры пресечения Калви

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что смягчение меры пресечения для основателя Baring Vostok Майкла Калви не связано с давлением на Кремль американского бизнеса, который обещал отказаться от приезда на ПМЭФ после ареста инвестора.
Обновлено в 05:14
Общество

Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности

Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53
Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ

Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Политика

Путин поручил продумать увеличение субсидий на авиаперевозки в Крым

Президент России Владимир Путин поручит правительству рассмотреть вопрос об увеличении объема субсидирования пассажирских авиаперевозок в Крым, соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства, который опубликован 12 апреля на сайте Кремля.
Обновлено в 05:39
Политика

Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира

Украинский телеканал «1+1» намерен подать в суд на президента страны Петра Порошенко за то, что он без предупреждения появился в студии во время съемок передачи «Право на власть».
Обновлено в 04:57
Политика

Порошенко прилетел в Германию для встречи с Меркель

Президент Украины Порошенко начал рабочий визит в Германию для встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Генпрокуратура направила в суд дело о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 05:37
Спорт

Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено в 04:02
Политика

Кадыров призвал простить долги за газ жителям Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал решение суда об отмене списания долгов жителей за газ.
Обновлено в 05:26
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Здоровье

В Греции впервые родился ребенок от трех родителей

В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.
Обновлено вчера в 14:42
Политика

В России могут запретить полиэтиленовые пакеты с 2025 года

В Госдуме РФ предложили ввести полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

На похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба

Обновлено в 04:12
Общество

В Петербурге появилось граффити с изображением Валентины Терешковой

Ранее сообщалось, что художники из арт-группы HoodGraff обновили граффити с изображением лидера группы «Кино» Виктора Цоя.
Обновлено в 01:03
Общество

Волочкова объяснила совет недовольным покинуть Россию

Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова объяснила на своей странице в Instagram свои слова о том, что недовольные россияне могут покинуть страну.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Силовики задержали главу Бабаюртовского района Дагестана

Обновлено в 04:36
Политика

Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено вчера в 05:53
Транспорт

Главгосэкспертиза одобрила проект по подготовке двух участков ВСМ

Эксперты Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на проведение 7 и 8 этапов работ по возведения высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва – Казань».
Обновлено в 04:15
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено 10 апреля в 22:01
Политика

Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено 10 апреля в 19:07
Автоспорт

Феттель выиграл первую практику на Гран-при Китая, Квят стал восьмым

Обновлено в 01:35
Армия и оружие

NI констатировал беспомощность США в Арктике

Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.
Обновлено вчера в 23:53
Единоборства

UFC запретил выход под «День Победы» бойцу из Донбасса

Никита Крылов, чемпион Fight Nights в полутяжелом весе, не смог выйти в октагон под песню «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.
Обновлено в 03:05
Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Концерт Ирины Аллегровой в Краснодаре обернулся скандалом

Концерт популярной 67-летней исполнительницы Ирины Аллегровой закончился скандалом.
Обновлено в 04:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное