Финансы

В ЦБ заявили о росте внешнего долга РоссииRT на русском вчера в 09:28

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
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Центробанк сообщил о росте внешнего долга России

Реальное времявчера в 09:39

Внешний долг России увеличился за I квартал почти на $14 млрд

Росбалтвчера в 11:03

ЦБ: внешний долг России вырос

News.ruвчера в 10:36

Центробанк: внешний долг РФ вырос в I квартале на 13,8 млрд долларов

Банки.рувчера в 09:41

Внешний долг России увеличился до $467,8 млрд

Вести.Финансвчера в 09:41

ЦБ сообщил о росте внешнего долга РФ

НТВвчера в 11:18

В ЦБ заявили о росте внешнего долга России

RT на русскомвчера в 09:28
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Происшествия

В Казани группа подростков избила сверстника

Обновлено в 02:52
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Калви до 14 июля 2019 года», — заявила она.
Обновлено в 03:37
Общество

Новый аэропорт Саратова планируют открыть раньше срока

Обновлено в 01:31
Политика

Челябинский губернатор Текслер уволил подчиненного Гаттарова

Руководитель постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ в Москве Александр Шепилов отправлен в отставку.
Обновлено в 03:01
Общество

Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад

12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
Футбол

Кроос намерен покинуть «Реал» летом

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 03:36
Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ

Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.
Обновлено в 02:44
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Кино

Россияне выбрали лучшие фильмы о космосе

Обновлено вчера в 07:27
Политика

Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено вчера в 03:42
Финансы

Рубль стабилизировался к доллару и снизился к евро на старте торгов

Доллар США почти не меняется, евро растет на Московской бирже в пятницу утром, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне опережающего снижения в паре с евро, вызванного ростом единой европейской валюты на глобальном рынке.
Обновлено в 03:22
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Космос

SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy

Первый испытательный полет новейшей Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 г. На данный момент это самая мощная из всех существующих в мире ракет.
Обновлено вчера в 19:18
Спорт

Самарин провалил короткую программу на командном ЧМ

Американский фигурист Нэйтан Чен одержал победу в короткой программе на командном чемпионате мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 07:40
Шоу-бизнес

Автор песен Ольги Бузовой раскрыл суммы своих гонораров

Обновлено в 02:36
Автоспорт

Феттель выиграл первую практику на Гран-при Китая, Квят стал восьмым

Обновлено в 01:35
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Наука

Рак кишечника попробуют лечить витамином D

Сверхвысокие дозы витамина D могут замедлить рост рака кишечника, как предполагает новое исследование.
Обновлено 10 апреля в 05:09
Экономика

Банк России отозвал лицензию у московского банка «Аспект»

Банк России отозвал лицензию у небольшого московского банка "Аспект", занимавшего 343-е место по активам.
Обновлено в 02:05
Хоккей

Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»

Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Политика

Кадыров призвал простить Чечне долги за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале прокомментировал решение Верховного суда республики об отмене списания с населения задолженности за газ.
Обновлено вчера в 19:04
Общество

Названа дата прощания с основателем титановой корпорации Тетюхиным

Обновлено в 03:16
Авто

На Красной площади заметили кабриолеты Aurus

На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено вчера в 10:32
Армия и оружие

Российскую группировку войск в Сирии возглавил генерал Сердюков

Сергей Суровикин провел в должности командующего группировкой войск в Сирии в совокупности более года — это дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост.
Обновлено в 03:21
Гаджеты

Смартфон среднего уровня HTC с 6 Гбайт ОЗУ засветился в бенчмарке

В результатах теста Geekbench указано, что смартфон располагает 6 Гбайт оперативной памяти.
Обновлено в 01:17
Экономика

Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру

Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Экономика

В России создан банк для Роскосмоса

Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 01:52
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