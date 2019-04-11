Финансы
В ЦБ заявили о росте внешнего долга РоссииRT на русском 09:28
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
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