Финансы

В ЦБ заявили о росте внешнего долга РоссииRT на русском 09:28

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
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ЦБ сообщил о росте внешнего долга РФ

НТВ11:18

Внешний долг России увеличился за I квартал почти на $14 млрд

Росбалт11:03

В ЦБ заявили о росте внешнего долга России

RT на русском09:28

Внешний долг России увеличился до $467,8 млрд

Вести.Финанс09:41

Центробанк: внешний долг РФ вырос в I квартале на 13,8 млрд долларов

Банки.ру09:41

Центробанк сообщил о росте внешнего долга России

Реальное время09:39

ЦБ: внешний долг России вырос

News.ru10:36
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Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес об изменах жениха: «Я знаю правду»

Сразу несколько человек объявили, что Алекс Родригес не такая идеальная партия для певицы. Они уверены, бейсболист крутит романы на стороне.
Обновлено в 18:00
Игры

В Origin началась весенняя распродажа

В цифровом магазине ЕА стартовала весенняя распродажа, которая продлится до 25 апреля.
Обновлено в 12:35
Кино

«КиноПоиск» запустил технологию распознавания актеров DeepDive

Обновлено в 10:57
Общество

Новое дело: прогорит или выгорит?

Туляков призывают идти в бизнесмены: реклама обещает бесплатное обучение, самую разную поддержку и, как итог, полную финансовую независимость.
Обновлено в 17:44
Политика

Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
Обновлено в 20:05
Армия и оружие

Российские истребители шесть раз за неделю поднимались на перехват

27 летательных аппаратов проводили разведку около пограничной зоны Российские истребители были вынуждены шесть раз за последние семь дней подниматься в воздух на перехват иностранных летательных аппаратов, передает газета "Красная звезда" сведения Минобороны РФ.
Обновлено в 18:48
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено в 16:00
Армия и оружие

На Украине пообещали новые проходы кораблей через Керченский пролив

Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив, поскольку отказ от прохода значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и своих территорий.
Обновлено в 19:53
Космос

Российский космонавт Падалка: на МКС инопланетяне нам в люк не стучали

Обновлено в 19:03
Кино

Роберт Дауни увидит «Мстителей» целиком лишь за день до премьеры

Артист признался, что не увидит фильм «Мстители: Финал» до Пасхи, всего за день до премьеры в Голливуде.
Обновлено вчера в 13:43
Политика

Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся

Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено вчера в 12:55
Армия и оружие

Потерянный Японией F-35 может стать ценной находкой для России и Китая

Утонувший в Тихом океане американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II станет очень ценным приобретением для России или Китая, если эти страны смогут его найти.
Обновлено в 05:51
Кино

Disney собирается запустить сервис потокового видео

Сервис потокового видео под названием Disney Plus собирается запустить компания Walt Disney Company.
Обновлено в 20:20
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Политика

В США призвали к пересмотру политики в отношении России

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу

АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Политика

Путин поручил остановить рост тарифов за вывоз мусора

Обновлено в 11:10
Общество

Штраф за превышение скорости может быть увеличен в 6 раз

ГИБДД предлагает увеличить штрафы за превышение скорости, об этом сказал во время общественных слушаний в Госдуме заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин.
Обновлено вчера в 13:11
Кино

Вышел новый трейлер мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2»

В сети появился трейлер предстоявшего мультфильма "Тайная жизнь домашних животных-2".
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Здоровье

Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака

Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Футбол

Португалия стала ближе к России в рейтинге ассоциаций УЕФА

По итогам встреч плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на текущей неделе Португалия приблизилась к России в рейтинге Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:02
Общество

Tele2 профинансирует реализацию студенческого проекта в ДВФУ

Обновлено в 20:15
Интернет

Google Docs научили работать с файлами Word, Excel и PowerPoint

Поисковый гигант анонсировал поддержку нативных форматов Word, Excel и PowerPoint, что позволит загружать файлы в Google Docs напрямую и работать с ними без лишних операций.
Обновлено в 13:34
Культура

Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Авто

Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana

Обновлено в 15:00
Экономика

Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом»

Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.
Обновлено в 19:11
Как работают Яндекс.Новости?
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