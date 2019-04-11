Финансы

В ЦБ заявили о росте внешнего долга РоссииRT на русском 09:28

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
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Центробанк: внешний долг РФ вырос в I квартале на 13,8 млрд долларов

Банки.ру09:41

Внешний долг России увеличился за I квартал почти на $14 млрд

Росбалт11:03

ЦБ: внешний долг России вырос

News.ru10:36

Внешний долг России увеличился до $467,8 млрд

Вести.Финанс09:41

ЦБ сообщил о росте внешнего долга РФ

НТВ11:18

Центробанк сообщил о росте внешнего долга России

Реальное время09:39

В ЦБ заявили о росте внешнего долга России

RT на русском09:28
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Космос

Она сфотографировала черную дыру: что мы знаем об ученой Кэти Боумен

Обновлено в 08:18
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Происшествия

В Великобритании сверхлегкий самолет упал на поле для гольфа

Обновлено в 20:15
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши

Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Общество

Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Общество

Власти Нового Уренгоя объяснили закупку баяна за 460 тысяч рублей

Закупка цифрового баяна для школы искусств Нового Уренгоя (ЯНАО), который может обойтись бюджету города в 460 тысяч рублей, связана с условиями на рынке музыкальных инструментов, заявили РИА Новости в местной администрации.
Обновлено в 20:35
Политика

Российские дипломаты посетили заключенного в США Романа Селезнева

Российские дипломаты посетили заключенного в США россиянина Романа Селезнева, приговоренного к 27 годам, как отметили в дипмиссии, условия содержания соотечественника по-прежнему остаются неоправданно жесткими.
Обновлено в 21:40
Армия и оружие

Турция заявила о превосходстве российского Су-57 над американским F-35

Ранее издание The National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Благовещенске собаки напали на 9-летнего мальчика

Накануне, 11 апреля, в областном центре стая собак напала на ребенка.
Обновлено в 22:57
Происшествия

МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских

«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 10:47
Культура

Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»

Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".
Обновлено в 10:51
Происшествия

Девять машин столкнулись на мосту под Владивостоком

На низководном мосту через Амурский залив перекрыто движение из-за аварии под Владивостоком, где столкнулись девять машин.
Обновлено в 22:55
Космос

Первый частный луноход потерпел крушение при посадке

Обновлено в 17:07
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено в 12:59
Экономика

Аналитики сравнили финансовые активы бедных и богатых россиян

3% самых обеспеченных граждан России владеют почти всеми финансовыми активами в стране, выяснили экономисты.
Обновлено в 22:52
Игры

Хоррор Chernobylite появился на Kickstarter

Студия The Farm 51 впервые вынесла на Kickstarter собственный проект. Разработчики собирают деньги на работу над хоррором Chernobylite.
Обновлено в 21:29
Футбол

«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ

Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:53
Политика

Из-за отказа России: Грузия приняла «историческое решение»

Грузия решила добровольно внести в бюджет Совета Европы 500 тысяч евро в знак поддержки организации из-за отказа России выплачивать взносы, пишет «Взгляд».
Обновлено в 12:19
Армия и оружие

Первый польский космонавт назвал Су-34 гениальным бомбардировщиком

Мирослав Гермашевский, первый и единственный космонавт Польши, считает российский бомбардировщик Су-34 гениальным.
Обновлено в 23:29
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено в 09:32
Политика

Мэром Таллина стал русскоязычный политик из Казахстана

Новым мэром столицы Эстонии стал русскоязычный политик, член Центристской партии Михаил Кылварт. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 22:26
Общество

Россияне назвали самые раздражающие аспекты рабочего процесса

Положительная оценка труда со стороны коллег и начальства стала для россиян главным фактором, поднимающим настроение.
Обновлено в 21:29
Наука

На Филиппинах нашли останки неизвестного вида людей

Международная группа археологов и палеонтологов обнаружила в пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон останки нового, ранее неизвестного вида человека.
Обновлено в 08:04
Политика

Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала

МИД Литвы сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван, так как дипломату, имеющему статус специального свидетеля, может угрожать опасность в связи с расследованием дела о взятках при выдаче виз.
Обновлено в 19:20
Здоровье

В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону

Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Политика

Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
Обновлено в 17:16
Экономика

Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом»

Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.
Обновлено в 19:11
Армия и оружие

Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
Обновлено в 09:34
Космос

Британский ученый оценил шансы обнаружения внеземных цивилизаций

В ближайшие годы могут появиться похожие на самолеты космические ракеты, возникнуть новые участники "космической гонки", количество полетов возрастет, но вот шансы обнаружения внеземных цивилизаций останутся минимальными, считает заместитель главы отдела технологий и инженерного дела лондонского Музея науки Дуг Миллард.
Обновлено в 21:46
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