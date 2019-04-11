Финансы

В ЦБ заявили о росте внешнего долга РоссииRT на русском 09:28

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
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Внешний долг России увеличился за I квартал почти на $14 млрд

Росбалт11:03

В ЦБ заявили о росте внешнего долга России

RT на русском09:28

Внешний долг России увеличился до $467,8 млрд

Вести.Финанс09:41

Центробанк: внешний долг РФ вырос в I квартале на 13,8 млрд долларов

Банки.ру09:41

Центробанк сообщил о росте внешнего долга России

Реальное время09:39

ЦБ: внешний долг России вырос

News.ru10:36

Внешний долг РФ за I квартал вырос на 3%

ПРАЙМ09:13
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Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.
Обновлено в 11:07
Экономика

Глава МВФ назвала макроэкономическую ситуацию в России «здоровой»

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что макроэкономическая ситуация в России является "здоровой".
Обновлено в 10:32
Кино

Актера Геннадия Фролова похоронят на Востряковском кладбище

Похороны народного артиста России, одного из старейших актеров театра "Современник" Геннадия Фролова пройдут 14 апреля на Востряковском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Обновлено в 10:36
Хоккей

В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»

Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 09:38
Культура

Кинокритик Долин ушел с ВГТРК после «гнусного» репортажа

Кинокритик Антон Долин уволился с радиостанции «Маяк» и ВГТРК из-за «гнусного» телерепортажа.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

В браке с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева ждала ребенка

До брака с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева была замужем за своим концертным директором Евгением Болдиным.
Обновлено в 03:22
Политика

Минюст США назвал срок, который грозит Ассанжу

Министерство Юстиции Соединённых Штатов Америки назвало срок, который грозит основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено в 09:33
Политика

Лукашенко заявил о несправедливом отношении России к Белоруссии

Александр Лукашенко назвал отношение России к Белоруссии несправедливым.
Обновлено в 05:26
Культура

Актер Джеффри Раш засудил газету за обвинения в домогательствах

Обновлено в 05:27
Армия и оружие

Россия запатентовала скоростной корабль с двойным боекомплектом

Крыловский научный центр запатентовал корпус боевого корабля с высокими гидродинамическими характеристиками.
Обновлено в 09:41
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено вчера в 04:35
Политика

На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой

Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
Обновлено в 08:36
Политика

В Госдуме нашли мертвым помощника депутата Ковалева

Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева умер в четверг на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ - спустя менее, чем неделю после ухода из жизни самого Ковалева.
Обновлено в 08:54
Политика

Штаб Порошенко убрал изображение Путина с предвыборных билбордов

Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко убрал изображение российского лидера Владимира Путина с агитационных билбордов.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Водитель Соловчук: Мамаев сбил меня в прыжке ударом руки или ноги

Обновлено в 06:18
Политика

Рогозин анонсировал бесплатные полеты российских ученых в космос

Обновлено в 09:45
Здоровье

Ученые назвали главный ночной симптом рака

Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри

Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.
Обновлено в 11:11
Авто

В России начались продажи кроссоверов Haval H2 и H6 с новым логотипом

Китайская автомобильная компания Haval объявила о старте продаж на российском рынке моделей H2 и H6 с новым логотипом.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие

Боец ДНР получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ

«К большому сожалению, в рядах Народной милиции не обошлось без потерь, в результате огня противника ранение получил один защитник Республики», — сказал Безсонов.
Обновлено в 08:28
Политика

Литва решила отозвать посла из России

МИД Литвы принял решение отозвать своего посла в России Рямигиюса Мотузаса для консультаций, так как он становится «уязвимым».
Обновлено в 10:58
Политика

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине

Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне

Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в самом центре Лондона – у Букингемского дворца.
Обновлено в 03:50
Авто

Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году

В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Политика

Толстой назвал резолюцию ПАСЕ ультиматумом для России

Принятая в ПАСЕ резолюция с призывом к Москве не содержит каких-либо гарантий того, что Россия вернет себе все свои законные права при возвращении в организацию, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено вчера в 18:25
Политика

Манжосову заплатили за рассказ о Зеленском — участник «95 квартала»

Впоследствии появилось СМС-сообщение якобы от имени Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 10:21
Общество

В Керчи отметили 75-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Обновлено в 10:13
Армия и оружие

Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
Обновлено в 09:34
Авто

Обновленный пикап Isuzu D-Max представлен в России

Компания Isuzu Rus представила на российском рынке пикап Isuzu D-Max 2019 модельного года, продажи которого начнутся в конце апреля.
Обновлено в 03:09
Происшествия

На ЛЭП в Магнитогорске обнаружена взрывчатка

Мастера федеральной электросетевой компании, дежурившие в Агаповском районе, наткнулись на подозрительные предметы 9 апреля.
Обновлено в 10:59
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