Финансы
В ЦБ заявили о росте внешнего долга РоссииRT на русском 09:28
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Происшествия
Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.
Обновлено в 11:07
Экономика
Глава МВФ назвала макроэкономическую ситуацию в России «здоровой»
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что макроэкономическая ситуация в России является "здоровой".
Обновлено в 10:32
Кино
Актера Геннадия Фролова похоронят на Востряковском кладбище
Похороны народного артиста России, одного из старейших актеров театра "Современник" Геннадия Фролова пройдут 14 апреля на Востряковском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Обновлено в 10:36
Хоккей
В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»
Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 09:38
Культура
Кинокритик Долин ушел с ВГТРК после «гнусного» репортажа
Кинокритик Антон Долин уволился с радиостанции «Маяк» и ВГТРК из-за «гнусного» телерепортажа.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
В браке с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева ждала ребенка
До брака с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева была замужем за своим концертным директором Евгением Болдиным.
Обновлено в 03:22
Политика
Минюст США назвал срок, который грозит Ассанжу
Министерство Юстиции Соединённых Штатов Америки назвало срок, который грозит основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено в 09:33
Политика
Лукашенко заявил о несправедливом отношении России к Белоруссии
Александр Лукашенко назвал отношение России к Белоруссии несправедливым.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Россия запатентовала скоростной корабль с двойным боекомплектом
Крыловский научный центр запатентовал корпус боевого корабля с высокими гидродинамическими характеристиками.
Обновлено в 09:41
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено вчера в 04:35
Политика
На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой
Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
Обновлено в 08:36
Политика
В Госдуме нашли мертвым помощника депутата Ковалева
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева умер в четверг на рабочем месте в здании нижней палаты парламента РФ - спустя менее, чем неделю после ухода из жизни самого Ковалева.
Обновлено в 08:54
Политика
Штаб Порошенко убрал изображение Путина с предвыборных билбордов
Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко убрал изображение российского лидера Владимира Путина с агитационных билбордов.
Обновлено в 06:57
Здоровье
Ученые назвали главный ночной симптом рака
Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Никто не узнает, когда родится ребенок Меган Маркл и принца Гарри
Фотография: Getty Images Ребенок Меган и Гарри будет седьмым по счету в очереди на трон после принца Чарльза, принца Уильяма, трех его детей и, собственно, самого принца Гарри.
Обновлено в 11:11
Авто
В России начались продажи кроссоверов Haval H2 и H6 с новым логотипом
Китайская автомобильная компания Haval объявила о старте продаж на российском рынке моделей H2 и H6 с новым логотипом.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
Боец ДНР получил ранение в результате обстрела со стороны ВСУ
«К большому сожалению, в рядах Народной милиции не обошлось без потерь, в результате огня противника ранение получил один защитник Республики», — сказал Безсонов.
Обновлено в 08:28
Политика
Литва решила отозвать посла из России
МИД Литвы принял решение отозвать своего посла в России Рямигиюса Мотузаса для консультаций, так как он становится «уязвимым».
Обновлено в 10:58
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в Лондоне
Телеведущую Леру Кудрявцеву обокрали в самом центре Лондона – у Букингемского дворца.
Обновлено в 03:50
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году
В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Политика
Толстой назвал резолюцию ПАСЕ ультиматумом для России
Принятая в ПАСЕ резолюция с призывом к Москве не содержит каких-либо гарантий того, что Россия вернет себе все свои законные права при возвращении в организацию, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Манжосову заплатили за рассказ о Зеленском — участник «95 квартала»
Впоследствии появилось СМС-сообщение якобы от имени Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Турчинов обвинил Россию в подготовке к войне в Европе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время выступления на Киевском форуме по безопасности заявил, что Россия якобы готовится к полномасштабной континентальной войне в Европе.
Обновлено в 09:34
Авто
Обновленный пикап Isuzu D-Max представлен в России
Компания Isuzu Rus представила на российском рынке пикап Isuzu D-Max 2019 модельного года, продажи которого начнутся в конце апреля.
Обновлено в 03:09
Происшествия
На ЛЭП в Магнитогорске обнаружена взрывчатка
Мастера федеральной электросетевой компании, дежурившие в Агаповском районе, наткнулись на подозрительные предметы 9 апреля.
Обновлено в 10:59