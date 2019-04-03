Экономика
В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономикиRT на русском 05:38
Санкции внесли позитивный вклад в развитие российской экономики, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов. «Я думаю, что совершенно точно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики, как ни странно», — цитирует его ТАСС.
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Прокуратура отменила концерт группы «Дискотека Авария»
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Политика
В России появилась еще одна «могила» Путина
Ранее аналогичная инсталляция с фотографией президента России была установлена в Набережных Челнах (Татарстан).
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Обновлено вчера в 15:04
Энергетика
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Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
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В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как отмечает «Московский комсомолец», Червоная оставила мужа и двоих детей в 2016 году и ушла воевать против соотечественников в составе батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
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Обновлено в 06:04
Культура
Скончался художник Николай Сажин
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Красноярске школу эвакуировали из-за пожара
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Нарушений закона в инициативе по переименованию Днепропетровской области Украины нет, постановил Конституционный суд страны.
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Футбол
Венгер: «Когда умру, прежде чем выбрать между раем и адом, спрошу, куда попали судьи»
Экс-главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился воспоминаниями о чемпионском сезон-2003/04, в котором его команда не проиграла ни в одном матче чемпионата Англии.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Бомбардировщики США отработали ядерные удары по России
Обновлено в 03:41
Общество
Голикова сообщила о росте смертности в трети субъектов России
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Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Футбол
Канделаки открестилась от нападения на Уткина
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отметилась комментарием в своем телеграм-канале, отреагировав на нападение на блогера Василия Уткина.
Обновлено в 06:16
Политика
Мэй еще раз попросит ЕС отсрочить Brexit
Поскольку пока британское правительство и оппозиция не достигли компромисса по этому вопросу, Мэй намерена запросить у руководства ЕС отсрочку сроков Brexit.
Обновлено вчера в 14:12
Общество
Прошедший март в России оказался одним из самых теплых в истории
Синоптики отмечают, что март 2019 года в России стал одним из самых теплых первых весенних месяцев в истории.
Обновлено в 06:18
Общество
Работники завода Ford во Всеволожске грозят устроить голодовку
Иначе члены профсоюза грозят провести забастовку и даже устроить голодовку.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Самаре произошел крупный пожар в ангаре
В Самаре загорелось ангарное помещение, по предварительным данным, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:32
Экономика
ЦБ надеется на общественное обсуждение системы ИПК в ближайшее время
ЦБ надеется на начало общественного обсуждения новой системы пенсионных накоплений - индивидуального пенсионного капитала - в ближайшее время.
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве уступил «Вулверхэмптону»
Обновлено вчера в 16:53
Армия и оружие
МИД назвал ответные меры России на программы вооружения НАТО
Ответные меры российской стороны на новые программы вооружения НАТО в Европе будут симметричными, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на круглом столе в Общественной палате РФ.
Обновлено в 05:42
Общество
Самара попала в аутсайдеры рейтинга самых креативных городов России
Компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали свежий топ-20 самых креативных и инновационных городов России.
Обновлено в 02:43
Энергетика
Цены на бензин перестали сдерживать
Правительство не стало продлевать соглашение с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании оптовых и розничных цен на бензин, впервые достигнутое в ноябре прошлого года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:27
Экономика
Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. составят 2,5% — АБР
Темпы экономического роста Южной Кореи в 2019 г. и в 2020 г. составят 2,5%, что на 0,1% ниже, чем прогнозировали в феврале 2019 года.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Тюмени горит деревянный памятник архитектуры
Пожар произошел в строении, которое является памятником архитектуры, в Тюмени.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Аккаунт Дианы Арбениной в Instagram заблокировали
На странице группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина рассказала, что ее личный аккаунт в социальной сети Instagram заблокировали.
Обновлено в 06:00
Финансы
Минфин уменьшит покупки иностранной валюты
Минфин направит в апреле на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу 255,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 06:00
Политика
Ангола рассчитывает на крупные и долгосрочные инвестиции России
Луанда рассчитывает на более крупные и долгосрочные инвестиции от России, заявил, выступая в Госдуме, президент Анголы Жоау Лоуренсу.
Обновлено в 05:53
Авто
Возгорания автомобилей Hyundai и KIA заинтересовали сласти США
В середине марта 2019 года в Соединённых Штатах Америки произошла целая волна возгораний автомобилей родственных торговых марок Hyundai и KIA.
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