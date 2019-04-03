Экономика

В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономикиRT на русском 05:38

Санкции внесли позитивный вклад в развитие российской экономики, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов. «Я думаю, что совершенно точно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики, как ни странно», — цитирует его ТАСС.
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Первый зампред ЦБ рассказал о позитивной роли санкций в развитии российской экономики

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