Экономика
В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономикиRT на русском 05:38
Санкции внесли позитивный вклад в развитие российской экономики, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов. «Я думаю, что совершенно точно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики, как ни странно», — цитирует его ТАСС.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:23, Ашберн
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
Обновлено в 07:22
Экономика
ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона
Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Политика
В МИД КНР опровергли сведения о размещении Пекином военных в Венесуэле
Представители китайского Министерства иностранных дел заявили, что сведения о размещении Пекином своих военных на территории Венесуэлы не соответствуют действительности.
Обновлено в 07:52
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Авто
Путин примет участие в открытии российского завода Mercedes-Benz
В церемонии открытия предприятия примет участие президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:03
Общество
Бывший муж Началовой выиграл суд по делу о 20 миллионах рублей
Обновлено вчера в 15:04
Спорт
Фигурист Коляда попал в больницу
У российского фигуриста Михаила Коляды вновь возникли проблемы со здоровьем, из-за чего спортсмену пришлось лечь в больницу.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина
Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено в 06:03
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено в 03:14
Политика
Саакашвили рассказал, как испытывал «ломку»
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что хотя никогда и не пробовал наркотики, но знает, что такое «ломка», так как после потери власти в Грузии «не мог что-то строить, творить, улучшать».
Обновлено в 07:57
Политика
Три шахты на Украине приостановили работу из-за обесточивания
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что три шахты государственного угледобывающего предприятия «Мирноградуголь» приостановили свою работу из-за отключения от электроснабжения.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Возле дома на Кутузовском проспекте убили женщину
Обновлено в 05:41
Футбол
Зобнину вставили пластину в руку после травмы
Журналист Мурад Латипов рассказал о состоянии полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, которому сняли швы после операции на руке.
Обновлено в 06:31
Общество
Жители Красносельского района пожаловались Беглову на качество воды
Сегодня, 3 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провел встречу с общественностью в Красносельском районе.
Обновлено в 06:32
Политика
За желание посетить Путина распекли президента Эстонии
Представители трех эстонских парламентских партий выступили с жесткой критикой решения президента страны Керсти Кальюлайд поехать в Россию, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 06:30
Политика
Мэр Евпатории Филонов заявил о готовности сотрудничать со следствием
Глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что готов сотрудничать со следствием в рамках расследования возбужденного в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Доработка Ил-112 займет около года
На доработку и перепроектирование уйдет не менее 8-10 месяцев, - пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В военной академии Можайского в Петербурге произошел взрыв
Обновлено вчера в 07:15
Политика
Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией
Правительство Украины запретило нерегулярное авиасообщение с Россией после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 05:50
Политика
У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину
Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Футбол
На Василия Уткина совершено нападение
Обновлено вчера в 17:26
Авто
В Тольятти обсудили развитие газомоторного топлива в России
Обновлено вчера в 13:42
Здоровье
Врачи сравнили компьютерную игру Fortnite с тяжелым наркотиком
Популярная компьютерная игра Fortnite вызывает сильнейшее привыкание у детей и подростков, считает педиатр Майкл Рич, директор Клиники интерактивных медиа и интернет-расстройств при Бостонской детской больнице.
Обновлено в 03:00
Общество
«Росконтроль» назвал опасные марки куриного фарша
На исследование в лабораторию отправили куриный фарш марок "Каждый день", "Троекурово", "Петелинка", "Рококо" и "Моссельпром".
Обновлено в 03:00
Политика
Татьяна Голикова ответит на вопросы депутатов Госдумы о нацпроектах
Сегодня, 3 апреля, в Госдуме пройдет «правительственный час», в ходе которого на вопросы депутатов ответит вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро
Обновлено в 02:10
Авто
Первый электрокроссовер Ford проедет более 500 км на одном заряде
Электромобиль Ford, у которого пока нет названия, должен стать первым электрокаром марки с большим запасом хода, к тому же в модном кузове.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Сотрудница почты прогнала клиентку веником
Обновлено в 08:04
Футбол
Гвардиола о походе Менди в ночной клуб: «Я не его отец»
Может казаться, что это не так, но я сплю хорошо.
Обновлено в 06:19