В ЦБ заявили о готовности рассматривать снижение ключевой ставкиLife.ru 04:26

Поэтому мы говорили, что мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ключевой ставки.

По словам Набиуллиной, принятые упреждающие меры дали свой эффект. В настоящее время ключевая ставка составляет 7,75%. 14 июня состоится следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.

В ЦБ заявили о готовности рассматривать снижение ключевой ставки

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