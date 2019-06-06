Финансы

В ЦБ заявили о готовности рассматривать снижение ключевой ставкиLife.ru 04:26

По словам Набиуллиной, принятые упреждающие меры дали свой эффект. В настоящее время ключевая ставка составляет 7,75%. 14 июня состоится следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.
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Эльвира Набиуллина
Поэтому мы говорили, что мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ключевой ставки.
— Эльвира Набиуллина, российский политикНакануне.Ru 02:48

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Банк России готов рассмотреть снижение ключевой ставки в ближайшее время

Интерфакс03:46

Набиуллина на ПМЭФ: ЦБ готов рассмотреть возможность снижения ключевой ставки

Накануне.Ru02:48

ЦБ готов рассматривать снижение ключевой ставки в ближайшее время

ТАСС03:04

Набиуллина заявила о готовности ЦБ рассмотреть снижение ключевой ставки

РБК02:53

Набиуллина анонсировала снижение ключевой ставки

Телеканал 360°02:49

Банк России рассмотрит снижение ключевой ставки

РЕН ТВ03:21

ЦБ готов рассматривать снижение ключевой ставки в ближайшее время

Говорит Москва02:58
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Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
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Магомед Адиев: «„Анжи“ задолжал зарплату за полгода»

Экс-наставник «Анжи» Магомед Адиев рассказал о долгах махачкалинского клуба по зарплате.
Обновлено в 09:02
Общество

Восстановлена хронология отравления Алибасова

Появились новые детали отравления Бари Алибасова. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» в четверг, 6 июня.
Обновлено в 09:05
Общество

Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»

Папа Франциск призывал изменить текст молитвы еще в ноябре 2017 года.
Обновлено в 07:34
Политика

Путин встретился с президентом Болгарии

Уже состоялась беседа с президентом Болгарии Руменом Радевым. Отношения Москвы и Софии, отметил Владимир Путин, резко пошли в гору.
Обновлено в 10:16
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
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Происшествия

В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

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Кино

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Обновлено вчера в 08:22
Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая

Самым продаваемым кроссовером в России в мае 2019 года стала модель Hyundai Creta — дилерами был реализован 5781 автомобиль.
Обновлено в 10:14
Энергетика

«Транснефть» хочет получить контроль над пунктами приема нефти

«Все частные пункты приема нефти надо отдать в операторство "Транснефти"»,— заявил господин Токарев изданию РБК.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве Шабтая Калмановича

В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая Калмановича в ноябре 2009 года.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей

В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
Обновлено в 05:10
Политика

Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии

Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено вчера в 06:24
Происшествия

Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срока за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:29
Политика

Националисты забросали файерами особняк Порошенко

Обновлено в 10:30
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Что случилось с Александром Панкратовым-Черным и в каком состоянии актер сейчас

Рассказываем, что известно о состоянии артиста на данный момент
Обновлено в 07:07
Технологии

Посмотрите, как робопес Boston Dynamics играет с настоящей овчаркой

Обновлено в 05:58
Политика

Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Общество

В Тюмени произошла давка из-за бесплатной раздачи бургеров от Тимати

Отмечается, что на открытии Тимати сам бесплатно раздавал бургеры. На акцию пришло несколько тысяч человек.
Обновлено в 10:14
Здоровье

Инфекционист предупредила об опасности купания в фонтанах

Фонтаны с чашей, в которых вода циркулирует по замкнутой системе и стоит на жаре, крайне опасна, заявила Русанова.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Шакира пришла в испанский суд с двойником

Обновлено в 08:25
Кино

Унизительную сцену нашла в «Чернобыле» российская телеведущая

Телеведущая Ирена Понарошку в инстаграме раскритиковала британо-американский сериал "Чернобыль" за недостоверно подобранных актеров.
Обновлено в 10:13
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Обновлено в 08:11
Политика

Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно

Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено вчера в 14:38
Наука

Эвкалипт не утоляет жажду, коалам нужна вода

Новое исследование показывает, что эти сумчатые не получают достаточное количество воды из листьев, поэтому они часто находятся в поисках воды.
Обновлено вчера в 15:22
Футбол

Шаронов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина»

«Рубин» объявил о назначении Романа Шаронова исполняющим обязанности главного тренера.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Футбол

Американский миллиардер Коммиссо официально приобрел «Фиорентину»

Американский миллиардер итальянского происхождения Рокко Коммиссо официально стал владельцем «Фиорентины».
Обновлено в 07:19
Политика

Рада отказалась увольнять глав Минобороны и СБУ по желанию Зеленского

Верховная Рада отказалась освободить от должности министра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, передает «РБК-Украина».
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

«Новая газета» нашла новые косвенные улики переброски в ДНР комплекса «Бук», который мог сбить пассажирский Boeing

Обновлено в 09:40
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