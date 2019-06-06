Финансы
В ЦБ заявили о готовности рассматривать снижение ключевой ставкиLife.ru 04:26
По словам Набиуллиной, принятые упреждающие меры дали свой эффект. В настоящее время ключевая ставка составляет 7,75%. 14 июня состоится следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.
Читать в источнике
Оценить
Поэтому мы говорили, что мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ключевой ставки.
— Эльвира Набиуллина, российский политикНакануне.Ru 02:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 08:50, Ашберн
Экономика
«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит
Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Экономика
Материнский капитал увеличат в России
Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Авто
Toyota и Subaru создадут совместную платформу для электрокаров
Сегодня, 6 июня, руководители компаний Toyota и Subaru заявили о своем намерении приступить к совместной разработке новой платформы, которая будет использоваться для средне- и полноразмерных электромобилей.
Обновлено в 04:39
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Путин предложил не продлевать договор СНВ-3
Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Происшествия
СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей
В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
Обновлено в 05:10
Экономика
EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию
Несмотря на «сложный период» в отношениях с Россией, США вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию, — впервые с 2013 года, свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год» (есть у РБК).
Обновлено в 00:02
Политика
В Крыму украинца осудили за шпионаж
Обновлено в 07:52
Хоккей
Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти
РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.
Обновлено в 02:05
Экономика
Силуанов призвал не уделять так много внимания делу Калви
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов призвал рассматривать проблему улучшения инвестиционного климата системно, а не на основе инцидента - дела Майкла Калви.
Обновлено в 03:22
Футбол
Президент РПЛ сообщил о расширении лиги до 18 команд
Сергей Прядкин добавил, что есть возможность в будущем расшириться до еще большего числа команд, однако для этого необходимо иметь «соответствующие средства и четко поставленные цели».
Обновлено в 08:25
Политика
Горбачев подтвердил свою госпитализацию
Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.
Обновлено в 08:26
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет.
Обновлено в 06:12
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Происшествия
В Иванове автомобиль врезался в дом: четыре человека погибли
По предварительным данным, в 12.22 на улице Минской водитель не справился с управлением при обгоне, его Lada Granta вылетела на тротуар, сбила девушку, а затем врезалась в жилой дом.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:11
Теннис
Халеп проиграла Анисимовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Румынская теннисистка Симона Халеп потерпела поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции от 17-летней американки Аманды Анисимовой.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве
На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 07:22
Общество
Папа римский утвердил изменение текста «Отче наш»
Папа римский Франциск утвердил третье издание богослужебной книги «Римский миссал», сообщает итальянское католическое издание Avvenir.
Обновлено в 06:31
Политика
Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.
Обновлено в 08:35
Политика
Рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла закон о подготовке процедуры импичмента президента Украины.
Обновлено в 07:49
Транспорт
Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа
Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео
Почти в 750 миллионов рублей оценили ущерб, нанесенный действиями задержанного в столичном аэропорту Шереметьево министра лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверды.
Обновлено в 05:07
Энергетика
«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Собчак назвала отличие «благородных людей» от «дворняг»
Телеведущая Ксения Собчак перечислила черты «благородного человека», которые отличают его от «дворняги».
Обновлено в 06:32
Общество
Архангелогородца оштрафовали на 30 000 рублей за комментарий про судей
За комментарий «ВКонтакте» Александра Пушкина оштрафовали на 30 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Минприроды назвало возможные сроки отказа от пластиковой посуды
В Минприроды созданы комиссии и рабочие группы, которые просчитают варианты отказа от пластиковой посуды, чтобы не навредить бизнесу, подчеркнул министр.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Столичные врачи вытащили ключи из желудка трехлетней девочки
Московские врачи успешно вытащили из желудка трехлетнего ребенка ключи от почтового ящика.
Обновлено в 02:55