В ЦБ заявили о готовности рассматривать снижение ключевой ставкиLife.ru 04:26

Поэтому мы говорили, что мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ключевой ставки.

По словам Набиуллиной, принятые упреждающие меры дали свой эффект. В настоящее время ключевая ставка составляет 7,75%. 14 июня состоится следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.

В ЦБ заявили о готовности рассматривать снижение ключевой ставки

Экономика «Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».

Экономика Материнский капитал увеличат в России Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.

Авто Toyota и Subaru создадут совместную платформу для электрокаров Сегодня, 6 июня, руководители компаний Toyota и Subaru заявили о своем намерении приступить к совместной разработке новой платформы, которая будет использоваться для средне- и полноразмерных электромобилей.

Кино Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка» Американская актриса Джулия Робертс рассказала об альтернативной концовке фильма «Красотка», которая изначально была запланирована сценаристами.

Политика Путин предложил не продлевать договор СНВ-3 Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.

Происшествия СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.

Экономика EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию Несмотря на «сложный период» в отношениях с Россией, США вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию, — впервые с 2013 года, свидетельствуют результаты ежегодного исследования аудиторско-консалтинговой сети EY «Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2018 год» (есть у РБК).

Хоккей Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.

Экономика Силуанов призвал не уделять так много внимания делу Калви Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов призвал рассматривать проблему улучшения инвестиционного климата системно, а не на основе инцидента - дела Майкла Калви.

Футбол Президент РПЛ сообщил о расширении лиги до 18 команд Сергей Прядкин добавил, что есть возможность в будущем расшириться до еще большего числа команд, однако для этого необходимо иметь «соответствующие средства и четко поставленные цели».

Политика Горбачев подтвердил свою госпитализацию Бывший президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в четверг, 6 июня, что находится в больнице.

Кино Ушел из жизни актер Александр Кузнецов Актер Александр Кузнецов, несколько лет боровшийся с тяжелым заболеванием, скончался в возрасте 59 лет.

Политика Путин предложил американской журналистке сразиться на татами Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.

Происшествия В Иванове автомобиль врезался в дом: четыре человека погибли По предварительным данным, в 12.22 на улице Минской водитель не справился с управлением при обгоне, его Lada Granta вылетела на тротуар, сбила девушку, а затем врезалась в жилой дом.

Происшествия В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Теннис Халеп проиграла Анисимовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» Румынская теннисистка Симона Халеп потерпела поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции от 17-летней американки Аманды Анисимовой.

Происшествия Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Общество Папа римский утвердил изменение текста «Отче наш» Папа римский Франциск утвердил третье издание богослужебной книги «Римский миссал», сообщает итальянское католическое издание Avvenir.

Политика Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в Нормандию Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.

Политика Рада приняла закон об импичменте президента Верховная рада приняла закон о подготовке процедуры импичмента президента Украины.

Транспорт Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.

Происшествия Задержание министра лесного комплекса Иркутской области сняли на видео Почти в 750 миллионов рублей оценили ущерб, нанесенный действиями задержанного в столичном аэропорту Шереметьево министра лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверды.

Энергетика «Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.

Политика Минприроды назвало возможные сроки отказа от пластиковой посуды В Минприроды созданы комиссии и рабочие группы, которые просчитают варианты отказа от пластиковой посуды, чтобы не навредить бизнесу, подчеркнул министр.