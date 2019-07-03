Финансы

В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитовРБК вчера в 05:15

Составленная ЦБ новая шкала надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, которую кредитные организации должны будут учитывать при кредитовании населения, вступит в силу с 1 октября.
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ЦБ ищет новые способы оградить россиян от кредитов

Газета.Ruвчера в 05:09

ЦБ думает над введением дополнительных мер по ограничению потребкредитов

РИА Новостивчера в 05:40

В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

РБКвчера в 05:15

Потребкредитам урезают срок

Коммерсантъвчера в 18:27

В ЦБ допустили введение дополнительных ограничений в потребкредитовании

Интерфаксвчера в 05:01

ЦБ рассматривает новые меры по ограничению роста потребкредитования

News.ruвчера в 04:26

Банк России рассматривает дополнительные меры по ограничению роста потребкредитования

ТАССвчера в 04:25
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:37, Вашингтон
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«Атлетико» объявил о подписании Жоау Фелиша за 126 миллионов евро

Обновлено вчера в 14:45
Здоровье

Медики рассказали об опасности плавания в бассейне

Американские ученые предупредили об опасности плавания в бассейне.
Обновлено вчера в 14:07
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«Роскачество» назвало лучшие марки женских спортивных футболок

Эксперты «Роскачества» оценили качество женских спортивных футболок 14 популярных на российском рынке торговых марок и рассказали о безопасности подобного товара.
Обновлено в 01:00
Авто

Первый электрический гиперкар от Lotus получил имя Evija

По мнению Lotus, имя Evija, означающее «первый в существовании» или «живой», более чем уместно, поскольку Evija, ранее известный как Type 130, станет первым электрическим гиперкаром британского автопроизводителя.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес

После выезда на перрон на Аллу Пугачеву пожаловались в ГИБДД

На Аллу Пугачеву отправили жалобу в ГИБДД из-за недавнего выезда на перрон вокзала.
Обновлено вчера в 11:51
Политика

Пентагон объяснил появление ржавых бронемашин в Вашингтоне

В Пентагоне заявили, что не придают большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне в рамках празднования Дня независимости.
Обновлено в 00:48
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия

Обновлено вчера в 05:09
Футбол

Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки

В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек

Обновлено вчера в 18:50
Общество

Россиянкам разрешат мужские профессии

Документ, выводящий мужские работы из-под запрета, вступит в силу в 2021 году.
Обновлено в 00:47
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Технологии

Новые электронные паспорта планируется выпускать в 2-х версиях

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов одобрил концепцию выпуска новых российских электронных паспортов в двух версиях – в виде пластиковой карты с встроенным чипом и в виде защищённого бесплатного приложения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Ведомости".
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

В КНДР освободили задержанного австралийского студента

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил об освобождении студента Алека Сигли, считавшегося задержанным в КНДР.
Обновлено в 01:31
Политика

Путин объяснил, почему тормозятся планы по развитию России

Не все намеченные планы по развитию государства выполняются так быстро, как хотелось бы, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera.
Обновлено в 00:09
Политика

Глава ЛНР присоединился к акции блогеров, требующих от Зеленского признать выбор Донбасса

Жители Донбасса - участники, начавшейся в мае акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, - требуют от нового президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну, выплатить замороженные уже почти пять лет пенсии и отменить задекларированные планы ввода на территорию ЛНР и ДНР международных миротворческих миссий.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия

В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ

Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участники инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.
Обновлено в 01:19
Общество

Японцев экстренно эвакуируют с острова Кюсю

Правительство Японии распорядилось об экстренной эвакуации более, чем миллиона жителей острова Кюсю, это юго-запад страны, передает ОТР.
Обновлено вчера в 10:07
Политика

Премьер Италии пообещал Путину показать свое гостеприимство

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте пообещал, что встретит президента России Владимира Путина с тем же гостеприимством, какое было оказано ему самому во время визита в Москву в 2018 году, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:16
Политика

Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить

Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

ТАСС опубликовал фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки

Как следует из подписи к фотографиям, это спасательный буксир Северного флота, а сама подлодка — атомная подводная лодка спецназначения проекта 09786 «Оренбург», носитель глубоководной станции проекта 10831.
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия

Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи

«Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Обновлено вчера в 15:37
Политика

Пушков ответил на отказ Украины пригласить на выборы наблюдателей ПАСЕ

Ранее Киев решил отозвать приглашение ПАСЕ на выборы в Верховную раду Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ Украины пригласить наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду.
Обновлено вчера в 20:21
Экономика

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет

Обновлено вчера в 11:36
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие

Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года

Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
Обновлено вчера в 10:56
Кино

Квентин Тарантино заявил о завершении режиссерской карьеры

«Однажды в Голливуде» станет девятой лентой в карьере Квентина Тарантино.
Обновлено вчера в 09:37
Общество

В Красноярском крае работает самолет, искусственно вызывающий осадки

После введения в лесах Красноярского края режима ЧС специалисты Авиалесохраны решили задействовать самолет-зондировщик для искусственной стимуляции дождей.
Обновлено вчера в 07:44
Армия и оружие

Летчик-испытатель рассказал о новой фигуре пилотажа, на которую способен вертолет Ми-28Н

Боевой вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" способен выполнять совершенно новую фигуру пилота, которая получила название "воронка на хвост".
Обновлено в 01:07
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Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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