Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитовРБК вчера в 05:15
Составленная ЦБ новая шкала надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, которую кредитные организации должны будут учитывать при кредитовании населения, вступит в силу с 1 октября.
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Футбол
«Атлетико» объявил о подписании Жоау Фелиша за 126 миллионов евро
Обновлено вчера в 14:45
Здоровье
Медики рассказали об опасности плавания в бассейне
Американские ученые предупредили об опасности плавания в бассейне.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки женских спортивных футболок
Эксперты «Роскачества» оценили качество женских спортивных футболок 14 популярных на российском рынке торговых марок и рассказали о безопасности подобного товара.
Обновлено в 01:00
Авто
Первый электрический гиперкар от Lotus получил имя Evija
По мнению Lotus, имя Evija, означающее «первый в существовании» или «живой», более чем уместно, поскольку Evija, ранее известный как Type 130, станет первым электрическим гиперкаром британского автопроизводителя.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес
После выезда на перрон на Аллу Пугачеву пожаловались в ГИБДД
На Аллу Пугачеву отправили жалобу в ГИБДД из-за недавнего выезда на перрон вокзала.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Пентагон объяснил появление ржавых бронемашин в Вашингтоне
В Пентагоне заявили, что не придают большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне в рамках празднования Дня независимости.
Обновлено в 00:48
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Футбол
Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки
В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Россиянкам разрешат мужские профессии
Документ, выводящий мужские работы из-под запрета, вступит в силу в 2021 году.
Обновлено в 00:47
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено вчера в 17:59
Технологии
Новые электронные паспорта планируется выпускать в 2-х версиях
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов одобрил концепцию выпуска новых российских электронных паспортов в двух версиях – в виде пластиковой карты с встроенным чипом и в виде защищённого бесплатного приложения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Ведомости".
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
В КНДР освободили задержанного австралийского студента
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил об освобождении студента Алека Сигли, считавшегося задержанным в КНДР.
Обновлено в 01:31
Политика
Путин объяснил, почему тормозятся планы по развитию России
Не все намеченные планы по развитию государства выполняются так быстро, как хотелось бы, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera.
Обновлено в 00:09
Политика
Глава ЛНР присоединился к акции блогеров, требующих от Зеленского признать выбор Донбасса
Жители Донбасса - участники, начавшейся в мае акции #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, - требуют от нового президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну, выплатить замороженные уже почти пять лет пенсии и отменить задекларированные планы ввода на территорию ЛНР и ДНР международных миротворческих миссий.
Обновлено вчера в 07:28
Происшествия
В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ
Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участники инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.
Обновлено в 01:19
Общество
Японцев экстренно эвакуируют с острова Кюсю
Правительство Японии распорядилось об экстренной эвакуации более, чем миллиона жителей острова Кюсю, это юго-запад страны, передает ОТР.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Премьер Италии пообещал Путину показать свое гостеприимство
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте пообещал, что встретит президента России Владимира Путина с тем же гостеприимством, какое было оказано ему самому во время визита в Москву в 2018 году, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить
Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата «Единой России» в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
ТАСС опубликовал фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки
Как следует из подписи к фотографиям, это спасательный буксир Северного флота, а сама подлодка — атомная подводная лодка спецназначения проекта 09786 «Оренбург», носитель глубоководной станции проекта 10831.
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи
«Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Пушков ответил на отказ Украины пригласить на выборы наблюдателей ПАСЕ
Ранее Киев решил отозвать приглашение ПАСЕ на выборы в Верховную раду Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отказ Украины пригласить наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду.
Обновлено вчера в 20:21
Экономика
Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес
Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет
Обновлено вчера в 11:36
Происшествия
В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров
Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года
Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
Обновлено вчера в 10:56
Кино
Квентин Тарантино заявил о завершении режиссерской карьеры
«Однажды в Голливуде» станет девятой лентой в карьере Квентина Тарантино.
Обновлено вчера в 09:37
Общество
В Красноярском крае работает самолет, искусственно вызывающий осадки
После введения в лесах Красноярского края режима ЧС специалисты Авиалесохраны решили задействовать самолет-зондировщик для искусственной стимуляции дождей.
Обновлено вчера в 07:44
Армия и оружие
Летчик-испытатель рассказал о новой фигуре пилотажа, на которую способен вертолет Ми-28Н
Боевой вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" способен выполнять совершенно новую фигуру пилота, которая получила название "воронка на хвост".
Обновлено в 01:07