Финансы

В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитовРБК 05:15

Составленная ЦБ новая шкала надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, которую кредитные организации должны будут учитывать при кредитовании населения, вступит в силу с 1 октября.
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с чего всё началось

Банк России рассматривает дополнительные меры по ограничению роста потребкредитования

ЦБ РФ рассматривает дополнительные меры по ограничению роста необеспеченного потребительского кредитования, заявила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.
ТАСС04:25

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ЦБ думает над введением дополнительных мер по ограничению потребкредитов

РИА Новости05:40

В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

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Коммерсантъ05:06

В ЦБ допустили введение дополнительных ограничений в потребкредитовании

Интерфакс05:01

ЦБ рассматривает новые меры по ограничению роста потребкредитования

News.ru04:26

ЦБ ищет новые способы оградить россиян от кредитов

Газета.Ru05:09
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Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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