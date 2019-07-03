Финансы

В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитовРБК 05:15

Составленная ЦБ новая шкала надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, которую кредитные организации должны будут учитывать при кредитовании населения, вступит в силу с 1 октября.
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с чего всё началось

Банк России рассматривает дополнительные меры по ограничению роста потребкредитования

ЦБ РФ рассматривает дополнительные меры по ограничению роста необеспеченного потребительского кредитования, заявила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.
ТАСС04:25

Подробнее о событии

ЦБ думает над введением дополнительных мер по ограничению потребкредитов

РИА Новости05:40

В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

РБК05:15

ЦБ рассматривает новые меры по ограничению роста потребкредитования

News.ru04:26

ЦБ рассматривает дополнительные меры ограничения роста потребкредитования

Коммерсантъ05:06

В ЦБ допустили введение дополнительных ограничений в потребкредитовании

Интерфакс05:01

ЦБ ищет новые способы оградить россиян от кредитов

Газета.Ru05:09

Банк России рассматривает дополнительные меры по ограничению роста потребкредитования

ТАСС04:25
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 18:30, Вашингтон
Кино

Определен режиссер сериала «Властелин колец»

Обновлено в 18:15
Общество

У Маслякова могут отобрать КВН через суд

Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 16:56
Общество

В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы

В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
Происшествия

14 моряков задохнулись при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России

В результате ЧП на глубоководном аппарате ВМФ России вблизи Североморска погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX

Американский авиаконцерн Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям погибших в двух катастрофах с самолетами модели 737 MAX.
Обновлено в 12:45
Экономика

Foreign Affairs (США): будущие лидеры мировой экономики (Foreign Affairs)

За прошедшие два с половиной года Соединенные Штаты вышли из Транстихоокеанского партнерства и ввели пошлины на сталь, алюминий и широкий ассортимент других китайских товаров.
Обновлено в 18:23
Здоровье

Голикова заявила о катастрофической убыли населения России

Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:05
Теннис

Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Авто

Renault представил новое поколение Captur

Компания Renault представила кроссовер Renault Captur второго поколения.
Обновлено в 02:53
Наука

От ледника Антарктиды откалывается гигантский айсберг

От шельфового ледника Бранта в Антарктиде уже в ближайшие дни может отколоться айсберг размером с крупный остров.
Обновлено в 06:59
Происшествия

NBC: упавший мусоровоз заблокировал выезд из туннеля в Нью-Джерси

Не менее 17 человек пострадали в среду в результате падения мусоровоза с эстакады на выезд из туннеля Линкольна, проложенного под рекой Гудзон из штата Нью-Джерси в Нью-Йорк.
Обновлено в 18:01
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Политика

Обещанные Трампом новые бронемашины оказались ржавыми и без стволов

В преддверии празднования Дня независимости в США в центр Вашингтона доставили первые бронемашины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Футбол

«Атлетико» купил 19-летнего Жуана Фелиша за €126 млн

Испанский футбольный клуб «Атлетико» оформил трансфер нападающего португальской «Бенфики» Жоау Фелиша за €126 млн, сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 17:49
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Авто

Hyundai Sonata получит усовершенствованный двигатель

Специалисты Hyundai Motor Group испытают технологию CVVD на Hyundai Sonata.
Обновлено в 08:08
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обновлено в 11:07
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Клуб «Слава» отчислил грузинских регбистов за антироссийский жест

Обновлено в 14:56
Происшествия

Сын арабского шейха скончался в Великобритании

ОАЭ объявили трехдневный траур в связи со смертью сына правителя эмирата Шарджа шейха Халида бен Султана Аль Касими.
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Шоу-бизнес

На Аллу Пугачеву пожаловались в ГИБДД

В ГИБДД факт обращения гражданина уже подтвердили и готовятся начать проверку по факту эпизода с автомобилем Пугачевой.
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Культура

Гвердцители высказалась о конфликте Грузии с Россией

По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено в 15:00
Авто

Уникальная BMW E28 с правым рулем выставлена на аукцион

Предыдущий владелец машины работал в диагностическом центре BMW, и редкий седан он постарался восстановить до первоначального состояния.
Обновлено в 15:31
Происшествия

Опубликованы фотографии подлодки-носителя АГС в Баренцевом море

Обновлено в 18:18
Футбол

Агент бразильского игрока прилетит на переговоры с «Зенитом»

Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

В результате извержения вулкана в Италии погиб турист

В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
Обновлено в 14:39
Общество

В ГД внесли проект о штрафах за отсутствие российского ПО в смартфонах

Штрафы до миллиона рублей за отсутствие в средствах связи российского программного обеспечения предусматривает проект поправок, который в среду, 3 июля, внесен в Госдуму.
Обновлено в 15:39
Армия и оружие

МВД Украины усилило патрули у Станицы Луганской

Министерство внутренних дел Украины после разведения армейских сил и средств у Станицы Луганской усилило в этом районе полицейские патрули.
Обновлено в 15:18
Здоровье

Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью

В английском городе Ипсвич, графство Суффолк, врачи спутали редкую болезнь крови пациентки с тонзиллитом.
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие

В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»

The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
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Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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