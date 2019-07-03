Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитовРБК 05:15
Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
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ЦБ РФ рассматривает дополнительные меры по ограничению роста необеспеченного потребительского кредитования, заявила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.ТАСС04:25
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СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
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В воинской части Петергофа начались проверки после гибели подводников
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Врачи Башкирии встали на защиту коллеги из Калининграда Элины Сушкевич
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Армия и оружие
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По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
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Обновленный Renault Duster добрался до дилеров
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Авто
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Здоровье
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Об особенностях системы здравоохранения в Республике Крым, высокотехнологичной медпомощи, диспансеризации жителей, лечебном туризме и государственно-частном партнерстве в медицине в интервью корреспонденту РИА Новости рассказал министр здравоохранения Крыма Александр Голенко.
Обновлено в 05:27
Здоровье
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Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
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Disney удалила сцену из «Истории игрушек» из-за сексуального проступка
Студия Pixar, которая входит в состав компании Disney, приняла решение об удалении одной из сцен мультфильма «История игрушек — 2». Речь идёт о фрагменте, который демонстрировался во время титров как не вошедший в картину.
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В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
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Происшествия
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Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
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Авто
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Обновлено вчера в 10:03
Шоу-бизнес
Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
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Путин поручил повысить размер пособий по уходу за детьми
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии. Об этом сообщается на сайте Кремля.
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Обновлено в 06:14
Политика
Дерипаска признался в контактах с ФБР
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Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
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Грузинских регбистов прогнали из московского клуба
Московский регбийный клуб «Слава» разорвал контракт с грузинскими спортсменами Ревазом Бродзели и Сабой Илуридзе.
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