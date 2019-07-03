Финансы

В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитовРБК 05:15

Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
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с чего всё началось

Банк России рассматривает дополнительные меры по ограничению роста потребкредитования

ЦБ РФ рассматривает дополнительные меры по ограничению роста необеспеченного потребительского кредитования, заявила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.
ТАСС04:25

Подробнее о событии

В ЦБ допустили введение дополнительных ограничений в потребкредитовании

Интерфакс05:01

В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов

РБК05:15

ЦБ ищет новые способы оградить россиян от кредитов

Газета.Ru05:09

ЦБ рассматривает дополнительные меры ограничения роста потребкредитования

Коммерсантъ05:06

ЦБ думает над введением дополнительных мер по ограничению потребкредитов

РИА Новости05:40

ЦБ задумался о новых мерах по ограничению потребкредитования

Российская газета04:49

Банк России рассматривает дополнительные меры по ограничению роста потребкредитования

ТАСС04:25
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:42, Вашингтон
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

Путин выразил соболезнования семьям погибших подводников

Вечером 2 июля президент России Владимир Путин после встречи с министром обороны Сергеем Шойгу выразил соболезнования семьям моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате Военно-морского флота, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 15:26
Шоу-бизнес

Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 02:53
Политика

Кремль отказался раскрыть часть информации о гибели подводников

Накануне Минобороны сообщило, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, и 14 подводников погибли от отравление продуктами горения.
Обновлено в 05:11
Политика

Премьер Нидерландов заявил о разговоре с Путиным об MH17

Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес

Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве

Все внимание пользователей сразу приковало роскошное кольцо Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе

Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Здоровье

Названы простые способы улучшить питание

Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Спорт

Грузинских регбистов выгнали из московской команды за антироссийский жест

В команде сочли антироссийским жест, который игроки продемонстрировали на поле, пишет "Взгляд".
Обновлено в 05:03
Общество

Около 600 тыс. жителей города в Японии эвакуируют из-за ливней

Обновлено вчера в 22:30
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на конференции по поддержке реформ на Украине, проходящей в Торонто, с шутки и рассмешил присутствующих.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

Мурманский храм опубликовал имена погибших подводников

Обновлено в 05:11
Теннис

Шарапова снялась с первого матча на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона против француженки Полин Парментье.
Обновлено вчера в 13:04
Футбол

Семак: не слышал ни об одном конкретном предложении о продаже Дзюбы

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что не слышал ни об одном конкретном предложении о продаже футболиста команды Артема Дзюбы.
Обновлено в 04:21
Политика

В Раду внесли законопроект о «дематюкации языка»

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О противодействии сквернословию» (о «дематюкации языка» — Ред.) под номером 10414.
Обновлено в 03:50
Здоровье

В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения

Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Авто

АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих

Обновлено вчера в 12:10
Здоровье

Трудоспособные женщины в России реже всего умирают на Северном Кавказе

Меньше всего женщин трудоспособного возраста в России умирает в республиках Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне.
Обновлено в 02:10
Политика

Зеленский анонсировал «большую приватизацию» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о «большой приватизации», готовящейся в стране.
Обновлено в 03:34
Политика

СК просят проверить биткоин-кошельки Навального и Волкова

Следственный комитет России просят проверить учредителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 02:00
Транспорт

От Клина до Твери: открыт еще один участок платной трассы М-11

В Тверской области открыли для движения участок платной трассы "Москва – Санкт-Петербург" М-11 (от 97-го до 149-го километра).
Обновлено в 04:59
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Авто

Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

Обновлено вчера в 22:52
Общество

Жительницу Котласа второй раз судят за неуважение к власти

Против продавщицы, жительницы Котласа Светланы Бакшеевой составлен еще один протокол за неуважение к власти.
Обновлено в 05:06
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину и вышла в финал Кубка Америки

Обновлено в 01:10
Политика

Лукашенко предложил Белоруссии войти в состав России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил гражданам республики подумать над вопросом о перспективах вхождения страны в состав России.
Обновлено в 03:41
Наука

«Это точно. Чертова дюжина комиксов о науке и ученых»

Подробнее читайте: Это точно. Чёртова дюжина комиксов о науке и учёных.
Обновлено 01 июля в 11:30
Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
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Ксения Валентиновна Юдаева
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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