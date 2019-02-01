Экономика
В ЦБ заподозрили бывшее руководство «Инкаробанка» в выводе активовRT на русском 09:41
Центробанк опубликовал заявление, где указывается, что российский регулятор подозревает бывшее руководство московского «Инкаробанка», у которого ранее была отозвана лицензия, в выводе активов. Об этом сообщается на сайте Банка России.
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Политика
В Совфеде назвали голословными заявления о «нарушении» Россией ДРСМД
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что США разработают военный ответ на «нарушения» Договора РСМД со стороны России.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.
Обновлено в 03:39
Авто
Toyota и Lexus отзывают более 84 тысяч автомобилей в России
Обновлено в 04:40
Транспорт
«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер
МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Технологии
Хакеры выложили в сеть 25 миллиардов логинов и паролей
В сети появилась база из 25 миллиардов логинов и паролей пользователей различных сервисов.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27
Обновлено вчера в 05:43
Общество
Верховный суд отклонил жалобу Telegram на блокировку
В апреле 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск РКН о блокировке Telegram на территории РФ в связи с отказом администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки, необходимые для получения данных о террористах.
Обновлено в 09:00
Авто
Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class
Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия
Седьмой фигурант дела Арашуковых арестован судом
Обновлено в 10:07
Происшествия
СМИ сообщили о задержаниях за изготовление взрывчатки в общежитии МГУ
Сотрудники правоохранительных органов задержали аспиранта механико-математического факультета МГУ по подозрению в изготовлении взрывчатки в общежитии.
Обновлено в 09:50
Авто
Kia начала продажи Rio X-Line c увеличенным клиренсом в России
Компания Kia начала продавать в России хэтчбек Rio X-Line в комплектации Premium с увеличенным до 195 мм дорожным просветом (вместо прежних 170 миллиметров).
Обновлено в 05:03
Общество
Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей
Родители школьников в Якутске пожаловались на руководство местной школы «Айыы Кыhата», которая отказалась принимать их русскоязычных детей.
Обновлено в 09:21
Спорт
12 российских легкоатлетов признаны виновными в употреблении допинга
Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновными в нарушении антидопинговых правил 12 российских легкоатлетов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:39
Авто
Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы»
Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.
Обновлено вчера в 22:30
Авто
Завод Haval готовится к серийному производству
Тульский завод Haval, строительство которого завершилось в конце лета 2018 года, в настоящее время работает в тестовом режиме и готовится к запуску серийного производства.
Обновлено в 04:31
Кино
Умерла актриса Валентина Березуцкая
Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Валентина Березуцкая ушла из жизни в возрасте 86 лет.
Обновлено вчера в 15:02
Авто
Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России
Ford начал продажи в России спецверсии Focus, Kuga и Mondeo под названием «Ультра Комфорт».
Обновлено в 06:25
Происшествия
Следствие попросило продлить арест Мамаева и Кокорина
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
В США задержали российскую актрису Ирину Усок
Обновлено в 07:40
Общество
Генпрокуратура выявила нарушения в закупках «Росконцерта»
«Росконцерт» в нарушение закона заключал контракты без проведения торгов и размещения информации на портале госзакупок, работу учреждения проверит московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Бывшую девушку Овечкина задержали полицейские
Сообщается, что бывшая девушка нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина модель Валерия Соколова ранее попала в аварию.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Третьяковская галерея уволила смотрительницу выставки Куинджи
Третьяковская галерея приняла меры по усилению охраны ранее украденного полотна Куинджи, используя так называемый мертвый крепеж.
Обновлено в 07:00
Общество
Google оплатил выписанный Роскомнадзором штраф 500 тысяч рублей
Сам Google считает, что исполняет законодательство, но надзорное ведомство не исключило возбуждения против компании еще одного административного дела.
Обновлено в 02:32
Наука
Назван самый богатый человек в истории
Как ранее сообщали «Кубанские новости», ранее во время раскопок на Восточном некрополе античного города Фанагории (вторая столица древнего Боспорского царства) ученые обнаружили гробницу римского периода, которая принадлежала богатым и знатным горожанам.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Акцией особо опасных преступников займется центральный аппарат ФСИН
В саратовской колонии №7 содержатся около 800 особо опасных рецидивистов (более 100 из них осуждены за убийства, 14 — за педофилию, остальные — за другие особо тяжкие преступления).
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Москве рухнул навес над входом в институт «Гидропроект»
В ночь на 1 февраля на Волоколамском шоссе обрушился металлический навес над центральным входом в институт «Гидропроект», сообщает телеканал «Москва 24».
Обновлено в 03:06
Политика
Толкнувший Скабееву депутат Рады всерьез воспринял предупреждение Кадырова
Депутат Верховной рады Борислав Береза всерьез воспринимает слова Рамзана Кадырова о возможности получить "звонкую пощечину" после того, как украинский политик оттолкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву в кулуарах ПАСЕ.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Устроившие теракт в петербургском метро планировали еще один взрыв
Члены террористической группировки, которые устроили теракт в петербургском метро, хотели произвести еще один взрыв в общественном месте, сообщили на сайте СК России.
Обновлено в 08:09