Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.

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В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования

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