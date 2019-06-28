Финансы

В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитованияRT на русском 07:07

Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования. В документе отмечается, что данное явление поддержит рост российской экономики в долгосрочном периоде.
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Максим Орешкин
Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.
— Максим Орешкин, российский политикРБК 08:14

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Орешкин прокомментировал доклад ЦБ о росте ВВП за счет кредитования

Известия08:31

Орешкин ответил на данные ЦБ о вкладе роста кредитования в ВВП

Rambler News Service08:12

В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования

RT на русском07:07

ЦБ: снижение темпов потребкредитования поддержит рост экономики

News.ru08:22

Орешкин поспорил с ЦБ о роли потребкредитов в росте ВВП

РБК08:14

Орешкин: «Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой»

Ведомости08:26

В ЦБ считают, что замедление роста потребкредитования долгосрочно поддержит рост экономики

ТАСС06:58
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Экономика

«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ

По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.
Обновлено в 04:23
Технологии

Раздевающее девушек приложение взломали и выложили фото в открытый доступ

Обновлено в 07:12
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков.
Обновлено вчера в 09:40
Армия и оружие

Раскрыты характеристики баллистической ракеты «Сармат»

Тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» были впервые обнародованы на форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

На Сергея Петрова завели уголовное дело

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя ГК «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей.
Обновлено вчера в 09:54
Футбол

«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон

Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Общество

Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных

Правительство России утвердило список животных, запрещенных к содержанию.
Обновлено в 02:10
Политика

В Осаке прошла встреча Путина и Трампа

В Осаке на полях саммита "Большой двадцатки" завершилась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, она длилась полтора часа.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

США одобрили выделение $300 млн на военную помощь Украине

Сенат конгресса США 27 июня одобрил выделение $300 млн на военную помощь Украине. Средства выделены в том числе на летальное вооружение.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

В Иркутской области из-за паводка началась эвакуация города Тулун

Уровень воды в реке Ия превысил 946 см при критической отметке в 700 см и может подняться до 1,5 м. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Иркутскую область в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе.
Обновлено в 08:24
Общество

На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Обновлено в 07:35
Культура

В Ирбитском музее обнаружили подлинник картины Рубенса

Сотрудники Ирбитского музея изобразительных искусств выяснили, что картина «Положение во гроб» Питера Пауля Рубенса, переданная учреждению Эрмитажем в 70-х года XX века, оказалась подлинником.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Остатки моста в Генуе, из-за которого погибли десятки людей, взорвали

Напомним, мост Моранди частично обрушился в августе 2018 года, что привело к гибели 43 человек.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Фигурант дела «краснодарских каннибалов» получил 13 лет колонии

Судья Прикубанского районного суда Любовь Карасева назначила ему наказание в виде 13 лет и двух месяцев колонии строгого режима.
Обновлено в 08:30
Политика

Зеленский дал украинское гражданство наёмникам-иностранцам

Обновлено в 08:29
Наука

Учеными создана первая настоящая киберпчела, которая может летать

Инженерами из Гарварда создана первая настоящая киберпчела, которая может по-настоящему летать.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия

Очевидцы сняли на видео потоп возле Шереметьево

Россияне сняли на видео потоп возле Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 08:15
Происшествия

ГАЗ назвал предварительную причину пожара на заводе в Нижнем Новгороде

Предварительной причиной возгорания в литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде стало короткое замыкание в резервной конденсаторной установке, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Горьковского автомобильного завода.
Обновлено в 07:40
Политика

Топилин объяснил снижение рождаемости на Северном Кавказе

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин объяснил, что снижение рождаемости на Северном Кавказе может быть связано с изменением менталитета.
Обновлено в 07:11
Политика

В Кремле рассказали о переговорах Путина в первый день G20

Обновлено в 08:18
Общество

Более 40% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию

«Более 40% опрошенных уверены, что размер выплачиваемой им государственной пенсии будет составлять лишь 15−30 тыс. рублей, и обеспечить комфортную жизнь в старости без собственных накоплений им не удастся», — говорится в сообщении пресс-службы банка.
Обновлено в 07:55
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Происшествия

Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире

Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Авто

Компания Chrysler решила возродить минивэн Chrysler Voyager

Модель Chrysler Pacifica, при этом, останется в линейке только с дорогими комплектациями Touring и Limited, а также спецпакетом Red S Appearence, добавляющим минивэну обивку сидений из красной натуральной кожи и красные акценты в экстерьере.
Обновлено в 00:48
Культура

«Мону Лизу» перенесут в другой зал Лувра

Причиной стали ремонтные работы, которые начнутся в середине июля Работу Леонардо да Винчи "Мона Лиза" перенесут в другой зал Лувра в середине июля из-за ремонта, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.
Обновлено в 08:50
Общество

Побит температурный рекорд в истории человечества

Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что 2019 год окажется одним из самых жарких, а пятилетний период с 2015 по 2019 годы побьет рекорд по самым высоким средним температурам воздуха за всю историю наблюдения.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24

В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Общество

Названа дата начала полетов из нового саратовского аэропорта «Гагарин»

По словам руководителя Росавиации Александра Нерадько, планируется, что самолет прилетит в действующий саратовский аэропорт и оттуда вместе с ветеранами саратовского авиаотряда, теми, кто работает в нынешнем аэропорту "Центральный", перелетит в аэропорт "Гагарин", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:39
Здоровье

Онкологи России и Японии будут сотрудничать в области ядерной медицины

На полях саммита G20 в японском городе Осака состоялось подписание соглашения о сотрудничестве российских и японских онкологов в области ядерной медицины, сообщили в Минздраве РФ.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию

Обновлено в 05:11
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