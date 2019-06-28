Финансы
В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитованияRT на русском 07:07
Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования. В документе отмечается, что данное явление поддержит рост российской экономики в долгосрочном периоде.
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Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше.
— Максим Орешкин, российский политикРБК 08:14
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