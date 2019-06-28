Финансы

В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитованияRT на русском 07:07

Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования. В документе отмечается, что данное явление поддержит рост российской экономики в долгосрочном периоде.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В ЦБ оценили растущую долговую нагрузку россиян

Известия07:15

ЦБ назвал потребкредиты единственной причиной роста ВВП в начале года

РБК07:10

Как скажется на севастопольцах ограничение на получение кредитов в банках

ForPostвчера в 09:01

ЦБ: замедление кредитования поможет устойчивому росту экономики

Ведомости07:04

ЦБ: российские банки смогут покрыть убытки при дальнейшем росте потребкредитования

ТАСС06:59

В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования

RT на русском07:07

Экономист рассказал о перспективах развития сельского хозяйства в Севастополе

Парламентская газетавчера в 05:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:35, Вашингтон
Армия и оружие

Военное шоу «Вежливые люди» прошло в рамках форума «Армия-2019»

Обновлено в 05:07
Политика

Мэй назвала Путину условия нормализации отношений между РФ и Британией

Обновлено в 06:53
Технологии

Япония представила облик подводной лодки будущего

Как сообщает Popular Mechanics, японская компания Mitsubishi Heavy Industries представила вероятный дизайн подводной лодки будущего.
Обновлено вчера в 09:50
Автоспорт

Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Австрии, Квят – на 12 месте

Единственный активный российский пилот "Формулы-1" – Даниил Квят из Toro Rosso показал 12 результат, опередив своего напарника по команде Александера Албона.
Обновлено в 07:14
Авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Обновлено вчера в 04:05
Политика

Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено вчера в 10:59
Политика

Грузия отказалась гарантировать безопасность туристов из РФ

Заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили выразил отказ в предоставлении юридических гарантий безопасности россиянам, которые находятся на территории Грузии.
Обновлено в 06:59
Транспорт

Очевидцы сняли на видео потоп на подъезде к Шереметьеву

Участок дороги в районе терминала B аэропорта Шереметьево подтопило из-за продолжительных дождей.
Обновлено в 06:40
Общество

Сын Алибасова заработал на отравлении отца 26 миллионов рублей

Обновлено в 04:25
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.
Обновлено в 05:11
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект

Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Пожар в цехе завода ГАЗ в Нижнем Новгороде ликвидирован

Пожар в медно-литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде ликвидирован, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 06:23
Общество

Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии

Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК.
Обновлено в 07:02
Общество

УГНТУ попал в рейтинг лучших вузов России по версии Forbes

Уфимский нефтяной университет вошел в список 100 лучших вузов страны по версии Forbes.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым

Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Темникова проболталась о романе Серябкиной и Фадеева

Ранее Максима Фадеева и Ольгу Серябкину приняли за мужа и жену.
Обновлено в 05:04
Энергетика

«Газпром» отверг препятствия на пути «Северного потока-2»

Проект трубопровода «Северный поток-2» включает в себя строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 07:02
Политика

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
Обновлено в 05:24
Общество

Телеканал «Россия-1» отменил выпуск Малахова про сестер Хачатурян

Обновлено вчера в 20:19
Спорт

Сборная России обыграла Австралию в Лиге наций

В матче предварительного турнира мужской Лиги наций сборная России одержала победу над Австралией в предварительном раунде мужской Лиги наций – 3:0. В турнирной таблице россияне занимают третье место.
Обновлено в 07:25
Хоккей

Хоккеист «Динамо» хочет участвовать в ТВ-шоу с Бузовой

Защитник Динамо Андрей Миронов подал заявку на участие в новом ТВ-шоу Ольги Бузовой на канале ТНТ.
Обновлено в 06:38
Наука

Тунгусский метеорит становится источником передовых технологий

Первым исследователем Тунгусской катастрофы стал соратник академика В.И.Вернадского, кандидат геолого-минералогических наук Л.А.Кулик.
Обновлено 26 июня в 01:28
Общество

Появилось видео косаток и белух, выпущенных из «китовой тюрьмы»

В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы".
Обновлено вчера в 23:57
Общество

МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

В Москве 28 июня местами ожидается сильный дождь с усилением порывов ветра до 12 – 17 м / с. Об этом сообщает управление МЧС по городу.
Обновлено в 03:07
Футбол

Брума, которым интересовался «Спартак», перешел в ПСВ

Обновлено в 07:08
Происшествия

Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов

Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов с трудом держался на похоронах матери

Актер Михаил Ефремов едва держался на ногах у гроба своей матери, народной артистки России Аллы Покровской, которая скончалась в возрасте 81 года.
Обновлено вчера в 07:05
Армия и оружие

Армия Турции атаковала позиции армии Сирии в ответ на обстрел в Идлибе

Турецкие военные атаковали позиции сирийской армии после того, как турецкий наблюдательный пункт в зоне деэскалации Идлиб подвергся обстрелу.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире

Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Политика

Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы

Президент Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.
Обновлено в 04:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное