Финансы
В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитованияRT на русском 07:07
Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования. В документе отмечается, что данное явление поддержит рост российской экономики в долгосрочном периоде.
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Экономист рассказал о перспективах развития сельского хозяйства в Севастополе
Парламентская газетавчера в 05:36
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
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Проект трубопровода «Северный поток-2» включает в себя строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
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Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
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В матче предварительного турнира мужской Лиги наций сборная России одержала победу над Австралией в предварительном раунде мужской Лиги наций – 3:0. В турнирной таблице россияне занимают третье место.
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Первым исследователем Тунгусской катастрофы стал соратник академика В.И.Вернадского, кандидат геолого-минералогических наук Л.А.Кулик.
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Общество
Появилось видео косаток и белух, выпущенных из «китовой тюрьмы»
В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы".
Обновлено вчера в 23:57
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Путин пригласил Трампа на празднование 75-летия Победы
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