В ЦБ сравнили форекс-услуги с финансовыми пирамидамиRT на русском 02:14

Зампред Банка России Владимир Чистюхин считает, что услуги форекс, несмотря на то, что они законодательно урегулированы, похожи на финансовые пирамиды, так как большинство пользователей этих услуг теряют деньги. Такое мнение Чистюхин выразил в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в интервью ТАСС заявил, что форекс-услуги напоминают финансовые пирамиды по степени риска потери денежных средств.

В ЦБ сравнили форекс-услуги с финансовыми пирамидами

Политика Путин поручил пересчитать выплаты пенсионерам с 2019 года Индексация пенсий пенсионерам в России должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а размер социальных доплат за первые три месяца текущего года необходимо пересчитать, заявил 20 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Происшествия ФСБ разоблачила схему хищения газа в деле Арашуковых В ФСБ рассказали о преступной схеме, которой пользовался Рауль Арашуков вместе с сообщниками.

Политика Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за создание ОПГ Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).

Политика В Кремле сообщили о недовольстве Путина работой по его поручениям Как отметил Песков, по итогам послания Путин вновь поставит задачи по ликвидации практики необоснованного преследования бизнеса.

Политика Госдума рассмотрит закон о передаче пенсий по наследству Госдума 21 февраля планирует рассмотреть поправки в закон о страховых пенсиях, которые позволят закрепить право наследования страховых выплат по старости.

Политика Россия блокировала на ПА ОБСЕ рекомендацию о недопуске наблюдателей Российская делегация на ПА ОБСЕ блокировала принятие рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств от международных организаций под предлогом конфликта интересов.

Происшествия СК предъявил инвестору Майклу Калви обвинение в мошенничестве Следствие предъявило обвинение в мошенничестве основателю Baring Vostok, члену совета директоров банка "Восточный" Майклу Калви, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Клеточкин.

Экономика «Газпром нефть» передала «Лахта центр» новому владельцу «Газпром нефть» в начале 2019 г. передала многофункциональный общественно-деловой комплекс «Лахта центр» новому владельцу, следует из годового отчета компании.

Авто Названы меньше всего теряющие в цене внедорожники Сегмент SUV, который два года подряд становится крупнейшим на российском рынке, аналитики поделили на несколько подсегментов, в каждом из которых определили фаворита по сохранности остаточной стоимости.

Происшествия Стала известна основная причина смерти мужчин в России Болезни системы кровообращения являются основной причиной смерти мужчин в России. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает телеканал RT.

Экономика Россиян предупредили о грядущем дефиците молочных продуктов Ритейлеры предупреждают о возможных перебоях с поставками молочных продуктов из-за нового порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов и включениях их в систему "Меркурий".

Футбол Роналду прокомментировал поражение от «Атлетико» в стиле Моуринью Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду после поражения от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов не захотел общаться с представителями прессы.

Общество Российский школьник покрасил волосы и был отстранен от уроков В Санкт-Петербурге ученика одного из частных лицеев отстранили от занятий из-за того, что он покрасил волосы.

Здоровье ВШЭ запрещает не привитым от кори студентам приходить на занятия Высшая школа экономики временно отстранила от занятий 451 студента из-за отсутствия прививки от кори или справки о перенесении заболевания.

Политика В Германии заявили, что не заинтересованы в санкциях против России Германия не заинтересована в санкциях против России, заявил немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер на конференции "Конкурентоспособная Россия — новые пути".

Происшествия Пассажирский самолет превысил скорость звука из-за сильного ветра Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший рейсом Лос-Анджелес — Лондон, превысил скорость звука благодаря мощному воздушному потоку.

Происшествия В Москве закрыли частную клинику после смерти пациентки Росздравнадзор сообщил о закрытии частной клиники "Асклепий мед" в Москве после смерти пациентки во время пластической операции, гендиректор клиники получил 1,5 года лишения свободы, сообщила пресс-служба ведомства.

Политика В Молдавию не пустили журналистку телеканала «Россия 1» Пограничная полиция Молдавии отказала во въезде журналистке телеканала "Россия 1" Ольге Юрьевой, сообщила в четверг РИА Новости глава пресс-службы ведомства Раиса Новицки.

Политика Киев решил разорвать договор с Россией по Азовскому морю Украина планирует разорвать соглашение с Россией по Азовскому морю, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

Политика Эксперт прокомментировал заявление Климкина об «украинизации» Крыма Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что после воссоединения с Россией Крым «стал более украинским».

Армия и оружие Израильская компания показала «убийцу» комплексов С-300 и С-400 Как передавало ИА REGNUM, 2 октября 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении переброски комплексов С-300 в Сирию.

Происшествия Два человека погибли в результате стрельбы в Мюнхене Два человека погибли в результате стрельбы в Мюнхене, сообщает в четверг сайт местного издания TZ.