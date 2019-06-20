Экономика
В ЦБ сообщили о судьбе банка «Уралсиб» после смерти его владельцаНТВ 03:29
В Центробанке рассказали, что будет с банком «Уралсиб» после смерти его владельца Владимира Когана. Бизнесмен скончался вчера в возрасте 56 лет. Летом прошлого года он перенес инсульт.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:42, Вашингтон
Шоу-бизнес
Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова
Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Футбол
Защитник Шакуро стал игроком «Сочи»
"Сочи" подписал контракт с защитником Павлом Шакуро, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 10:04
Политика
В Кремле назвали протесты в Грузии русофобской провокацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал протесты радикалов в Грузии. По его словам, это вызывает осуждение.
Обновлено в 05:45
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурную брань в адрес журналиста
Ранее официальный Twitter-аккаунт Роскомнадзора ответил шеф-редактору издания Znak.com Дмитрию Колезеву на публикацию фотографии с презентации ведомства, с помощью которой объяснялось, как СМИ должны правильно маскировать нецензурные слова.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Фото: Кит Харингтон закончил лечение в реабилитационной клинике
Ходили также слухи о том, что актера насильно поместили в клинику, но эти домыслы опровергли папарацци, которые несколько раз заставали Харингтона за пределами центра.
Обновлено в 09:00
Спорт
Адвокат рассказал, что ждет Кокорина и Мамаева в колонии
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Петербурге на место массового ДТП на КАД прилетал вертолет
Всего столкнулось 5 автомобилей, для помощи пострадавшим на место аварии прилетал вертолет.
Обновлено в 10:19
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев: «Хочу, чтобы сын жил спокойно»
Ведущий Первого канала Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона от безвременно ушедшей четыре года назад Жанны Фриске.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Иранские военные показали сбитый американский беспилотник
Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.
Обновлено в 07:30
Политика
Началась «прямая линия» с Путиным
В четверг, 20 июня, около полудня был дан старт ежегодной "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 05:10
Экономика
Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям
Бизнесмен Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп».
Обновлено в 12:54
Общество
Роскосмос разработал Кодекс профессиональной этики космонавтов РФ
Госкорпорация "Роскосмос" составила Кодекс профессиональной этики для космонавтов РФ, основанный на принципах законности и справедливости.
Обновлено в 12:28
Политика
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе
Обновлено в 12:47
Политика
Колокольцев опросил задержавших Голунова оперативников
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную подлодку Украины
Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Казахстане разбился самолет Ан-2, погиб российский пилот
20 июня в Акмолинской области Казахстана потерпел крушение самолет Ан-2, выполнявший химическую обработку полей.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Стало известно о первой жертве беспорядков в Грузии
В Тбилиси в результате беспорядков погиб один человек. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 13:23
Экономика
Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко
Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Политика
Иран получил предупреждение Трампа об ударах
Иран получил предупреждение от президента США Дональда Трампа о готовящихся ударах, передает Reuters.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Животные из «китовой тюрьмы» отправились к месту их выпуска на волю
Судно с первой группой животных из "китовой тюрьмы" в Приморье, в состав которой вошли две косатки и шесть белух, отправилось из Хабаровска в район, где млекопитающих выпустят на волю.
Обновлено в 12:15
Экономика
15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, пожаловались президенту на невыплату положенных денег
Руководители 15-ти компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, пожаловались президенту на то, что уже больше полугода не могут получить положенные по контракту деньги.
Обновлено в 12:01
Финансы
Рынок акций РФ в пятницу снизился на санкционных новостях
Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз вместе с мировыми фондовыми площадками после недельного роста и на новостях западных СМИ, что власти США готовятся ввести новые санкции против суверенного долга РФ, индекс МосБиржи просел к 2760 пунктам, при этом откат сдерживался выросшей нефтью из-за напряженности на Ближнем Востоке.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Музыка
Андрей Макаревич признался, что его внуки не знают русского языка
Музыкант поделился с корреспондентом, что на юбилейный концерт «Машины времени» в Москве должны приехать его внуки — дети старшей дочери Даны.
Обновлено в 13:22
Футбол
Самедов покинул «Крылья Советов»
Российский полузащитник Александр Самедов рассказал о своём уходе из самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
Обновлено в 12:29