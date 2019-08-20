По данным Банка России в первом полугодии текущего года банковскому сектору удалось заработать 1,178 триллионов рублей тогда, как за аналогичный период прошлого года доход составил 776 миллиардов рублей. Также ЦБ РФ отмечает, что убыточность банковских организаций снижается.

В ЦБ сообщили о росте прибыли банковского сектора

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