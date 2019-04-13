Финансы
В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 годуРБК вчера в 11:58
Центробанк может снизить ключевую ставку в 2019 году, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина на полях встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, передает ТАСС. «Мы видим возможность смягчения уже в этом году, не можем сказать, конкретно когда», — сообщила она.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:52, Ашберн
Общество
В Москве пошел апрельский снегопад
Обновлено в 01:23
Происшествия
Милонов прокомментировал свое избиение в Петербурге
Читайте материал: "В Петербурге администратор штрафстоянки избил депутата Милонова".
Обновлено в 04:34
Политика
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть его сына на родину
Джон Шиптон, отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, призвал власти Австралии вернуть его сына на родину, сообщает телеканал SBS News.
Обновлено в 04:41
Хоккей
Кучеров дисквалифицирован на одну игру Кубка Стэнли
Кучеров нарушил правила во второй встрече серии с "Коламбусом". За опасную игру он получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.
Обновлено вчера в 13:59
Футбол
Валерий РЕЙНГОЛЬД: «Зенит» почувствовал запах сырого мяса
Чемпион страны и обладатель Кубка в составе московского «Спартака», футбольный критик в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал о поражении московского ЦСКА в матче с «Оренбургом» и предрек разгром в матче «Зенит» - «Анжи».
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Стали известны детали конфликта с участием Виталия Милонова
Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что Виталия Милонова избили на парковке вечером в субботу, 13 апреля.
Обновлено в 04:46
Политика
Зеленский заявил о готовящейся против него провокации на дебатах
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи
Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони.
Обновлено вчера в 14:58
Единоборства
В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье
Обновлено в 04:44
Интернет
В Microsoft сообщили о взломе сервиса Outlook хакерами
Руководство компании Microsoft разослало своим клиентам письмо, в котором сообщило, что хакеры взломали почтовый сервис Outlook в период с начала этого года по конец марта, и могли получить доступ к некоторым аккаунтам его пользователей.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка
Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.
Обновлено в 01:51
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Бывшую девушку Гуфа изнасиловали в клубе
18-летняя Яна Шевцова обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании. Инцидент произошел в одном из ночных заведений Ханты-Мансийска.
Обновлено вчера в 15:00
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог
Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
В Непале столкнулись самолет и вертолет
Обновлено в 03:57
Общество
Стала известна зарплата российских священников
Стало известно, сколько получают служители Русской православной церкви.
Обновлено в 01:52
Путешествия
Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск
Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Автоспорт
Хэмилтон выиграл 1000-й этап Гран-при в истории «Формулы-1»
Пятикратный чемпион мира в шестой раз в карьере выиграл Гран-при Китая, который стал 1000-м этапом в истории «Формулы-1».
Обновлено в 03:54
Авто
Появились фото праворульной Lada 4x4
Вероятно, автомобиль готовят на экспорт. Также говорится, что слухи о возможности выпуска праворульной LADA 4x4 появились еще с 2017 года.
Обновлено вчера в 05:22
Политика
США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро
Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:29
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Обновлено вчера в 18:39
Авто
В России определили критерии надёжности автомобилей
Еще 10% россиян считают залогом надежности марку автомобиля, а другие 10% прислушиваются в этом вопросе к мнению друзей и знакомых.
Обновлено вчера в 03:33
Происшествия
В Петербурге два человека погибли в ДТП с автобусом
ДТП произошло около четырех утра, автобус только готовился к утреннему рейсу, пассажиров в салоне не было. Водитель автобуса не пострадал.
Обновлено в 01:22
Политика
В Совфеде оценили передачу Украине грамоты Петра I
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал прямым вмешательством во внутреннюю политику Киева передачу Украине Германией грамоты Петра I. На своей странице в Facebook он написал, что подобные действия в преддверии второго тура выборов представляют собой попытку повлиять на них.
Обновлено в 04:07
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено 12 апреля в 12:34