В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 годуРБК 11:58

Центробанк может снизить ключевую ставку в 2019 году, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина на полях встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, передает ТАСС. «Мы видим возможность смягчения уже в этом году, не можем сказать, конкретно когда», — сообщила она.

В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 году

Происшествия Неизвестный протаранил машину посла Украины в Лондоне Автомобилист протаранил машину украинского посла, которая была припаркована напротив здания дипмиссии.

Культура Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников Автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер 13 апреля на 84-м году жизни.

Важное за сутки Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.

Шоу-бизнес Александр Толмацкий заподозрил у жены Децла шизофрению Продюсер, отец скончавшегося певца Децла (Кирилла Толмацкого) Александр Толмацкий рассказал о конфликте с вдовой сына Юлией, сообщает StarHit.

Футбол Ахмат — Локомотив 1:3 Московский "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".

Кино Лунгин объяснил особое отношение россиян к войне в Афганистане Проблема восприятия российским обществом войны в Афганистане связана с многолетним «молчанием» по этому поводу, в том числе и в сфере отечественного киноискусства, где события второй половины прошлого века практически не затрагиваются, заявил режиссёр Павел Лунгин — автор нашумевшего ещё до премьеры фильма «Братство».

Происшествия МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.

Происшествия Правозащитника Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы Источник в экстренных службах рассказал, что подозреваемым оказался член Общественной наблюдательной комиссии, известный правозащитник Павел Пятницкий, передаёт ТАСС.

Шоу-бизнес Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти В интервью для передачи «Однажды» Крутой рассказал, что время от времени его посещают мысли о смерти.

Общество Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании The Sunday Times подготовила рейтинг лучших мест для проживания в Великобритании в 2019 году.

Происшествия ФСБ объявила о контртеррористической операции в Тюмени Контртеррористическая операция проводится в одном из районов Тюмени после получения информации о пребывании в городе приверженцев террористической организации «Исламское государство»*.

Единоборства Опубликовано видео нокаута Кроллы в бою с Ломаченко Видео нокаута британца Энтони Кролла, который потерпел поражение в поединке с украинцем Василием Ломаченко, появилось в Сети.

Происшествия WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.

Наука Тюменские ученые изучили влияние мелатонина на биоритмы Исследовательская группа оценила влияние мелатонина дозой в 1,5 мг на показатели циркадианного ритма: температуру тела, частоту сердечных сокращений, а также систолическое и диастолическое артериальное давление.

Хоккей Кучеров дисквалифицирован на одну игру Кубка Стэнли Кучеров нарушил правила во второй встрече серии с "Коламбусом". За опасную игру он получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.

Шоу-бизнес Сергея Шнурова поздравляют с 46-летием В субботу, 13 апреля, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отмечает свое 46-летие.

Экономика Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса» Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).

Происшествия В Техасе два ребенка погибли в результате торнадо По меньшей мере два ребенка погибли, около десятка человек пострадали в результате торнадо, который в субботу обрушился на небольшой город Франклин (штат Техас).

Происшествия Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Происшествия Хакеры выкрали личные данные тысяч сотрудников ФБР Хакеры взломали несколько сайтов, связанных с Ассоциацией национальной академии ФБР в Куантико, и выгрузили в Сеть личные данные около 4 тысяч федеральных агентов.

Авто УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо» Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».