Финансы
В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 годуРБК 11:58
Центробанк может снизить ключевую ставку в 2019 году, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина на полях встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, передает ТАСС. «Мы видим возможность смягчения уже в этом году, не можем сказать, конкретно когда», — сообщила она.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:09, Ашберн
Футбол
«Милан» обыграл «Лацио» в матче Серии А
«Милан» на своём поле принимал «Лацио» в матче 32-го тура итальянской Серии А. Игра проходила в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0. Первый тайм получился небогатым на события: командам не удалось открыть счёт.
Обновлено в 16:26
Культура
В Петербурге пройдет первый однодневный фестиваль «Бабочка»
Обновлено вчера в 20:25
Автоспорт
Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников
Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Стали известны обстоятельства устроенной Пятницким стрельбы в Москве
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий отмечал день рождения экс-депутата и олимпийского чемпиона по дзюдо Дмитрия Носова до того, как устроил стрельбу в центре столицы.
Обновлено в 10:00
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла
Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Общество
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем
Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено в 05:15
Космос
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
«Я тебя обожаю». Ольга Бузова показала, как проводит время в постели
«Круто», «Сразу видно, выспалась», «Теперь я точно поняла, за что я тебя обожаю», - такие комментарии оставили подписчики Оли.
Обновлено в 09:59
Политика
Штаб Зеленского назвал невозможными выборы в Донбассе
Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что провести демократические выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в данный момент невозможно.
Обновлено в 12:24
Авто
Самая дешевая Ferrari в мире появилась в продаже
На одной из торговых площадок Лос-Анджелеса выставлен на продажу суперкар Ferrari Mondial.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Украинцы пытались вывезти в Белоруссию 800 кг сала
Обновлено в 13:59
Здоровье
Нет в станице нормальной больницы: жители Кубани обратились к президенту с наболевшей проблемой
Жители станицы Новомышастовской Краснодарского края записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 14:39
Политика
В Раде рассказали, почему Порошенко в нулевых получил прозвище Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 15:17
Происшествия
WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа
Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено в 16:49
Экономика
Доход Сулеймана Керимова снизился в 74 раза
В 2018 году представитель Дагестана в верхней палате Сулейман Керимов заработал 37,15 млн руб. Доход его супруги составил 4,15 млн руб. Также семья Керимовых владеет 1/3 квартиры площадью 53,5 кв. м. Еще одна квартира находится у них в пользовании.
Обновлено вчера в 12:27
Общество
Bloomberg представил глобальный «индекс завтрака»
Агентство Bloomberg представило ежегодный глобальный "индекс завтрака".
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей ущербными
Недавно 43-летняя Анастасия Волочкова сказала, что жителям России стоит обратить внимание на качество своей работы вместо того, чтобы делать виноватым во всем президента Владимира Владимировича Путина.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Дядя Меган Маркл показал самые первые детские фотографии герцогини
Пока весь мир следит за тем, когда поступят первые новости о родах Меган Маркл, выясняет, где же младенец появится на свет — дома или в больнице, дядя герцогини решил поделиться ее первыми детскими фотографиями.
Обновлено вчера в 23:28
Хоккей
«Коламбус» объявил о подписании контракта с хоккеистом Гавриковым
Официальный сайт «Коламбус Блю Джекетс» объявил о подписании контракта с российским хоккеистом Владиславом Гавриковым.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено в 12:57
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Авто
Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети
В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
Политика
Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено в 13:12
Футбол
ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу»
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
В Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников
13 апреля не стало автора уникальной системы рукопашного боя Алексея Кадочникова.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Скотленд-Ярд не связывает инцидент у посольства Украины с терроризмом
Скотленд-Ярд не связывает нападение неизвестного на автомобиль посольства Украины в Лондоне с терроризмом.
Обновлено в 11:00