Финансы

В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 годуРБК 11:58

Центробанк может снизить ключевую ставку в 2019 году, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина на полях встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, передает ТАСС. «Мы видим возможность смягчения уже в этом году, не можем сказать, конкретно когда», — сообщила она.
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В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 году

РБК11:58

Центробанк видит больше предпосылок для снижения ставки, чем для ее повышения

Коммерсантъ11:07

ЦБ считает вероятным снижение ключевой ставки в 2019 году

ТАСС10:05

В ЦБ рассказали о предпосылках для снижения ключевой ставки

Российская газета10:52

Набиуллина сообщила о возможном снижении ключевой ставки в 2019 году

Газета.Ru10:12

ЦБ считает вероятным снижение ключевой ставки в 2019 году

RT на русском10:54

Набиуллина не дала четкого сигнала по решению ЦБ по ставке в апреле

РИА Новости10:05
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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