В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 годуРБК 11:58

Центробанк может снизить ключевую ставку в 2019 году, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина на полях встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, передает ТАСС. «Мы видим возможность смягчения уже в этом году, не можем сказать, конкретно когда», — сообщила она.

В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 году

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