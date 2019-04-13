Финансы

В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 годуРБК вчера в 11:58

Центробанк может снизить ключевую ставку в 2019 году, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина на полях встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, передает ТАСС. «Мы видим возможность смягчения уже в этом году, не можем сказать, конкретно когда», — сообщила она.
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Ставки пошли на убыль

Коммерсантъ03:17

В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 году

РБКвчера в 11:58

Набиуллина сообщила о возможном снижении ключевой ставки в 2019 году

Газета.Ruвчера в 10:12

ЦБ считает вероятным снижение ключевой ставки в 2019 году

RT на русскомвчера в 10:54

В ЦБ оценили вероятность снижения ключевой ставки в 2019 году

Life.ruвчера в 11:08

ЦБ считает вероятным снижение ключевой ставки в 2019 году

ТАССвчера в 10:05

Набиуллина не дала четкого сигнала по решению ЦБ по ставке в апреле

РИА Новостивчера в 10:05
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:22, Ашберн
Политика

В штабе Порошенко допустили проведение дебатов на стадионе 19 апреля

Ранее Порошенко заявлял, что готов встретиться с Зеленским дважды: 14 апреля на стадионе и 19 апреля на телевидении.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Милонов прокомментировал свое избиение в Петербурге

Читайте материал: "В Петербурге администратор штрафстоянки избил депутата Милонова".
Обновлено в 04:34
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Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с двумя автомобилями на первом круге гонки Гран-при «Формулы-1» в Китае.
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Происшествия

Юную любовницу Гуфа изнасиловали в ночном клубе

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Спорт

Туктамышева победила всех в произвольной программе командного ЧМ

Благодаря подвигам девушек сборная России максимально подобралась ко второму общему месту на командном чемпионате мира, но не дотянулась до него: слишком провально выступили мужчины, ни разу не попав в тройку ни в одной из программ.
Обновлено вчера в 06:14
Армия и оружие

AFP: число погибших в ходе боевых действий под Триполи возросло до 121

По меньшей мере 121 человек погиб и 561 получил ранения в результате боевых действий около Триполи.
Обновлено в 04:59
Политика

У Зеленского категорично высказались о судьбе выборов в ДНР и ЛНР

Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал "неидеальными" минские соглашения по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, но подчеркнул, что альтернативы им нет, передает "Российский Диалог" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Обновлено вчера в 13:45
Гаджеты

Смартфон Huawei P30 Pro оказался сложным и дорогим в ремонте

Специалисты частной компании из Калифорнии iFixit, которая специализируется на ремонте гаджетов, при разборе Huawei P30 Pro пришли к выводу, что в случае поломки починить его будет довольно сложно и затратно.
Обновлено вчера в 07:57
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 05:06
Энергетика

Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть

Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.
Обновлено 12 апреля в 15:24
Единоборства

В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:44
Происшествия

В Перми потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Обновлено в 04:09
Происшествия

Украинцы на телегах пытались нелегально ввезти в Белоруссию сало

Трое украинских граждан попытались вывезти из Волынской области в Белоруссию 800 килограммов сала.
Обновлено в 01:47
Политика

В Совфеде оценили передачу грамоты Петра I Украине

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что передача Германией Украине грамоты Петра I - это прямое вмешательство во внутреннюю политику Киева.
Обновлено в 02:23
Путешествия

Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск

Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
Футбол

Пономарёв: «Лапочкин убил ЦСКА, после удаления Фернандеса игра была сделана»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом "Евро-футбол.ру" Еленой Григорьевской поделился впечатлениями от матча "армейцев" с "Оренбургом" (2:3) в 23-м туре чемпионата России.
Обновлено в 04:56
Политика

Эксперт: Уклонение Зеленского от дебатов не скажется на результатах второго тура

Тактика "уклонения от дебатов" штаба Зеленского не скажется на результатах второго тура.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В Швеции произошел взрыв в магазине

Обновлено в 01:06
Происшествия

В Непале столкнулись самолет и вертолет

Обновлено в 03:57
Политика

Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Наука

В Марианской впадине найдены питающиеся нефтью бактерии

Обновлено 12 апреля в 00:24
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

В Крыму пригласили сирийских солдат и детей на лечение

«Глава Крыма Сергей Валерьевич Аксёнов пригласил 30—40 сирийских солдат и 50 сирийских детей, пострадавших во время антитеррористической войны, на лечение в крымских здравницах», — заявил Мурадов.
Обновлено в 01:44
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Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»

Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено вчера в 11:43
Авто

В России утвердили новые правила тюнинга авто

В России утвердили новые правила внесения изменений в конструкцию авто.
Обновлено 12 апреля в 10:07
Политика

Донецк ответил Медведчуку на слова об «автономии в составе Украины»

В центре Донецка сегодня утром разместили гигантский баннер со словами «Наш выбор — Россия» как ответ на заявление Медведчука о якобы «предварительном согласии ЛДНР на автономию в составе Украины».
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

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Наука

Учёные нашли способ «скачать» мозг на компьютер

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Культура

Умерла известная воронежская художница Ксения Успенская

Вчера вечером, 13 апреля, Воронеже скончалась известная художница, вдова Почётного гражданина столицы Черноземья художника Василия Криворучко Ксения Успенская.
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Происшествия

Причиной пожара в парке «Лосиный остров» мог быть поджог

Поджог мог стать основной причиной пожара в парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Обновлено в 03:33
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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