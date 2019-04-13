В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 годуРБК вчера в 11:58

Центробанк может снизить ключевую ставку в 2019 году, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина на полях встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, передает ТАСС. «Мы видим возможность смягчения уже в этом году, не можем сказать, конкретно когда», — сообщила она.

В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 году

Политика Депутат Рады рассказал, почему Порошенко получил прозвище Туфель Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель, а также объяснил причины неудач главы государства.

Политика В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.

Происшествия МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.

Политика Зеленский отказался от дебатов из-за возможной провокации Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объяснил журналистам, почему он отказался от дебатов с Петром Порошенко 14 апреля.

Политика США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.

Общество Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании The Sunday Times подготовила рейтинг лучших мест для проживания в Великобритании в 2019 году.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать рыбные консервы Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, так как в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.

Авто Мечта тракториста: из «Нивы» сделали трактор на раме Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.

Экономика Набиуллина считает, что пик годовой инфляции пройден Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что пик годовой инфляции, скорее всего, уже пройден.

Политика Порошенко заявил, что украинцы теперь могут ездить в Таиланд без виз По словам политика, с сегодняшнего дня абсолютно все жители Украины могут путешествовать в Таиланд без виз.

Авто Для чего нужен шарик под лобовым стеклом Поговаривают, что на автомобильных форумах даже разворачивались баталии на тему предназначения сего таинственного предмета.

Важное за сутки Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019» Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.

Происшествия Пермские школьницы отравились веществом из найденного на улице свертка Две школьницы из Перми госпитализированы после того, как попробовали содержимое свертка, найденного на улице.

Политика Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в Лондоне Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокомментировал арест сына в Великобритании.

Единоборства Порье победил Холлоуэя и получил право на бой с Хабибом Нурмагомедовым Дастин Порье победил Макса Холлоуэя в бою за титул временного чемпиона организации в легком весе, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Российские моряки попали в ДТП в Норвегии Автобус с 22 российскими моряками съехал в кювет с дороги. Предположительной причиной ДТП мог стать порывистый ветер.

Хоккей «Колорадо» обыграл «Калгари» в овертайме и сравнял счет в серии За две с половиной минуты до окончания основного времени матча «Колорадо» сравнял счет после броска Джей Ти Комфера, а в овертайме победный гол забил Натан МакКиннон.

Политика МИД Японии призвал Китай ужесточить контроль над санкциями против КНДР Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Токио надеется на ужесточение контроля со стороны Китая над выполнением санкций в отношении Северной Кореи.

Происшествия Пожарные ликвидировали открытое горение в парке «Лосиный остров» Пожарные и лесники отстояли национальный парк "Лосиный остров" в Подмосковье, где накануне вечером произошел крупный пожар.

Шоу-бизнес Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.