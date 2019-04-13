Финансы
В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 годуРБК 11:58
Центробанк может снизить ключевую ставку в 2019 году, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина на полях встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, передает ТАСС. «Мы видим возможность смягчения уже в этом году, не можем сказать, конкретно когда», — сообщила она.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 21:15, Ашберн
Происшествия
WikiLeaks сообщила о судьбе кота Ассанжа после ареста его хозяина
Организация WikiLeaks опубликовала в своем Twitter видео с котом Джулиана Ассанжа, который сидит возле экрана телевизора, где демонстрируются кадры задержания его хозяина у здания посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 18:58
Происшествия
В заливе Мордвинова снова оторвало льдину с рыбаками
Сегодня днём оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях областного ГУ МЧС России поступила информация о том, что в заливе Мордвинова Корсаковского района произошёл отрыв льда с людьми.
Обновлено в 20:05
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.
Обновлено в 20:03
Происшествия
Стали известны обстоятельства устроенной Пятницким стрельбы в Москве
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий отмечал день рождения экс-депутата и олимпийского чемпиона по дзюдо Дмитрия Носова до того, как устроил стрельбу в центре столицы.
Обновлено в 10:00
Политика
В Раде рассказали, почему Порошенко получил прозвище Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 15:17
Авто
Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено в 05:58
Политика
Акционеры Facebook призвали снять Цукерберга с руководящего поста
Предложение лишить Марка Цукерберга поста председателя совета директоров Facebook включено в повестку предстоящего заседания совета акционеров компании.
Обновлено в 20:59
Происшествия
Украинцы пытались вывезти в Белоруссию 800 кг сала
Обновлено в 13:59
Космос
Это вам не «пух-пух»: как академик Иосифьян помог смастерить крутой бомбардировщик
Рубен Гюльмисарян, Sputnik Армения Андраник Иосифьян стал известен в советских научных и конструкторских кругах еще в 1930-х годах – он предложил оригинальные решения по использованию электродвигателей в автомобилях и вертолетах.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
ДНР обвинила ВСУ в прицельном огне по населенным пунктам
Безсонов утверждает, что украинские снайперы все чаще стали вести прицельный огонь по населенным пунктам самопровозглашенной республики под прикрытием залпов из минометов и гранатометов.
Обновлено в 15:34
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Технологии
Noonpost (Египет): почему лето 2019 будет самым тёплым? (NoonPost)
В прошлом году лето было тёплым для всех жителей Земли.
Обновлено в 18:30
Общество
Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста
Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб
Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.
Обновлено в 10:05
Общество
В Петербурге стартовал промышленный лов корюшки
Как только начинается промышленный лов рыбы, в городе сразу же появляются многочисленные лотки, с которых торгуют корюшкой.
Обновлено в 13:13
Авто
В продаже появилась самая дешевая Ferrari в мире
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»
Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено в 12:00
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
После тюнинга авто следует предоставить на осмотр в ГИБДД, по итогам которого хозяину машины выдадут свидетельство или откажут в его выдаче.
Обновлено вчера в 04:31
Происшествия
В Тулузе продолжаются столкновения между манифестантами и полицией
Участники протестной акции "желтых жилетов" в Тулузе продолжают в субботу вступать в столкновения с сотрудниками полиции, которые не могут усмирить группы агрессивных молодых людей с самого утра.
Обновлено в 11:53
Экономика
«Ведомости»: «Русал» сэкономит до $100 млн благодаря переезду в Россию
Благодаря смене юрисдикции на российскую «Русал» сможет платить меньше налогов.
Обновлено в 07:02
Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Двойник Дмитрия Нагиева: «Пользуюсь сходством с актером ради внимания девушек»
«СтарХиту» удалось узнать у Ивана, мешает ли ему сходство с Дмитрием вне работы.
Обновлено в 16:00
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23