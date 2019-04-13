Финансы

В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 годуРБК вчера в 11:58

Центробанк может снизить ключевую ставку в 2019 году, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина на полях встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, передает ТАСС. «Мы видим возможность смягчения уже в этом году, не можем сказать, конкретно когда», — сообщила она.
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В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 году

РБКвчера в 11:58

Центробанк видит больше предпосылок для снижения ставки, чем для ее повышения

Коммерсантъвчера в 11:07

В ЦБ оценили вероятность снижения ключевой ставки в 2019 году

Life.ruвчера в 11:08

Набиуллина сообщила о возможном снижении ключевой ставки в 2019 году

Газета.Ruвчера в 10:12

ЦБ считает вероятным снижение ключевой ставки в 2019 году

RT на русскомвчера в 10:54

ЦБ считает вероятным снижение ключевой ставки в 2019 году

ТАССвчера в 10:05

Набиуллина не дала четкого сигнала по решению ЦБ по ставке в апреле

РИА Новостивчера в 10:05
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Происшествия

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Обновлено в 01:26
Происшествия

Российского туриста наградили за спасение утопающего в Китае

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Общество

Историки врут

Попробую изложить свое видение проблемы падения доверия среди населения к историкам, истории и независимым исследователям, каким образом можно было бы исправить сложившееся положение.
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Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
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Обновлено вчера в 05:45
Футбол

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Лето 2019 года обещает быть самым жарким для всех жителей планеты, сообщает DEITA.
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Троих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на Сахалине

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Издание отмечает, что на протяжении десятка лет Германия в Европе была «примерным ребенком» с точки зрения экономики, но теперь становится «проблемным ребенком».
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Общество

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В администрации Советского района прошло совещание с садоводами, представителями управляющих компаний ЖКХ и многоквартирных домов по обеспечению противопожарной безопасности в весенне-летний период.
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Происшествия

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В подозрительной посылке, найденной в грузовом терминале аэропорта Кувейта, находилось взрывное устройство.
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Происшествия

Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы два сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
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Экономика

Bloomberg: У Италии появились очень хорошие новости для ЕС

После ужасного периода, в котором итальянский промышленный сектор оказался в конце 2018 года, он начинает приходить в норму и даже вышел на лидирующие позиции в рамках ЕС.
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Неизвестный протаранил машину посла Украины в Лондоне

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Что звезды готовят на выходных знакам зодиака

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Хлебников уточнил, что оборудование входного комплекса планируется завершить к концу текущего – началу следующего года.
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Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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