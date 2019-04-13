Финансы
В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 годуРБК вчера в 11:58
Центробанк может снизить ключевую ставку в 2019 году, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина на полях встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, передает ТАСС. «Мы видим возможность смягчения уже в этом году, не можем сказать, конкретно когда», — сообщила она.
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Центробанк видит больше предпосылок для снижения ставки, чем для ее повышения
Коммерсантъвчера в 11:07
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