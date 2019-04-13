Финансы
В ЦБ сочли возможным снижение ключевой ставки в 2019 годуРБК 11:58
Центробанк может снизить ключевую ставку в 2019 году, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина на полях встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, передает ТАСС. «Мы видим возможность смягчения уже в этом году, не можем сказать, конкретно когда», — сообщила она.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:46, Ашберн
Политика
Акционеры Facebook потребовали отставки Цукерберга
На сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США опубликовано заявление группы акционеров компании Facebook: они настаивают, чтобы основателя соцсети Марка Цукерберга убрали с поста главы правления, и требуют обсудить этот вопрос на годовом собрании 30 мая.
Обновлено в 18:03
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Грушко: Россия отреагирует на усиление активности НАТО в Черном море
Российская Федерация, которая негативно относится к усилению активности Североатлантического альянса в Черноморском регионе, примет необходимые меры для нейтрализации угроз.
Обновлено в 13:30
Футбол
«Янг Бойз» досрочно стал чемпионом Швейцарии
Добавим, что Янг Бойз 13-й раз в своей истории стал победителем чемпионата Швейцарии.
Обновлено в 18:58
Футбол
Ахмат — Локомотив 1:3
Московский "Локомотив" обыграл грозненский "Ахмат" в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:26
Важное за сутки
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Политика
Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено в 13:12
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Обновлено в 18:39
Музыка
Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»
Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Технологии
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Политика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Wikileaks рассказал, что стало с котом Ассанжа
Кот был передан его родственникам. https: / / twitter.com / wikileaks / status / 1117144943666106368 Как сообщало ИА REGNUM, британские власти задержали Джулиана Ассанжа 11 апреля после того, как Эквадор отказал ему в дипломатическом убежище.
Обновлено в 18:25
Происшествия
В Тюмени отменен режим контртеррористической операции
Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Путешествия
Названы главные ошибки потерявшихся во время похода туристов
Важно рассказать о планируемом маршруте людям, которым турист доверяет: оставить карты местности, план поездки, время пребывания в разных местах.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Умер автор уникальной системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Накануне в Краснодаре скончался автор уникальной системы рукопашного боя Алексея Кадочникова.
Обновлено в 19:21
Авто
Xiaomi и Huawei создадут свои автомобили
Обновлено в 12:56
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Политика
В команде Зеленского запустили новый флешмоб
Один из актеров "Студии 95 квартал" и друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой сообщил о запуске в соцсетях нового флешмоба с хештегом "Шотутдумать".
Обновлено в 09:37
Футбол
ЦСКА впервые пропустил от «Оренбурга»
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Двойник Дмитрия Нагиева: «Пользуюсь сходством с актером ради внимания девушек»
«СтарХиту» удалось узнать у Ивана, мешает ли ему сходство с Дмитрием вне работы.
Обновлено в 16:00
Происшествия
В Канаде сгорел Украинский культурный центр
Обновлено в 16:46
Наука
Мыши на МКС начали бегать кругами
Космонавты продолжают изучать поведение мышей, которых доставили на станцию.
Обновлено 11 апреля в 23:35
Армия и оружие
Израильский беспилотник нарушил воздушное пространство Ливана
Беспилотник израильских ВВС вторгся в воздушное пространство Ливана и совершил разведывательный полет на малой высоте.
Обновлено в 18:16
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы
В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 16:57
Гаджеты
Apple получила патент на технологию распознавания владельца по глазам
Технологию Face ID компания Apple решила модернизировать. В будущем гаджеты будут узнавать своих владельцев по сетчатке глаза.
Обновлено в 19:07
Общество
Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ
Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 14:53