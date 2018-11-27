Экономика
В ЦБ разъяснили ситуацию с блокировкой переводов
В ЦБ разъяснили ситуацию с блокировкой переводовNews.ru07:05
Ранее News.ru писал, что утром 27 ноября появилась информация о том, что российские банки стали требовать от клиентов обоснования денежных переводов в пределах тысячи рублей.
News.ru07:05
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Экономика
Сбербанк прокомментировал данные о требовании обосновывать переводы
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Во вторник, 7 ноября, Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро.
Обновлено в 10:25
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Экономика
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Российская экономика попала в "серьезную застойную яму", уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Экономика
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Обновлено в 08:59
Экономика
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Экономика
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Доля фальсифицированных продуктов на рынке РФ достигает 20%, сообщил журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Обновлено в 10:32
Экономика
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Губернатор Андрей Воробьев положительно ответил на вопрос ТАСС, о сохранении мер поддержки молочной отрасли в Подмосковье в полном объеме в 2019 году.
Обновлено в 09:54
Экономика
Российский бизнес оценил последствия санкций
Последствия санкций в целом для российского бизнеса респонденты оценили более пессимистично: 44% сказали о «скорее негативном» влиянии, 15% – о «крайне негативном».
Обновлено в 09:05
Экономика
Инициатива Белоусова по приоритетным проектам собрала 981 заявку
Рабочая группа по реализации инвестпроектов в рамках инициативы помощника президента РФ Андрея Белоусова сформировала перечень из 981 проекта на общую сумму 81 триллион рублей, следует из материалов к заседанию рабочей группы, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 10:35
Экономика
Власти Петербурга могут расторгнуть контракт с «Метростроем»
Власти Санкт-Петербурга могут расторгнуть контракт с "Метростроем" из-за срыва сроков ввода трех станций Фрунзенского радиуса метрополитена, сообщил вице-губернатор города Игорь Албин.
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Экономика
Мантуров не исключил новых механизмов поддержки промышленности
Фонд развития промышленности (ФРП) может предложить новые меры поддержки отечественной промышленности в связи с ожидаемой очередной волной санкций со стороны США.
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Совет директоров "Мегафона" рекомендовал акционерам включить в состав совета операционного директора компании Анну Серебряникову, говорится в материалах оператора.
Обновлено в 06:56