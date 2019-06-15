Экономика

В ЦБ рассматривают возможность запуска цифровой валютыСуть событий 08:22

Глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор рассматривает возможность запуска цифровой валюты, оценивая степень готовности к этому шагу технологии и общества, которое должно будет принять не анонимные средства платежа.
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с чего всё началось

ЦБ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор рассматривает возможность запуска собственной цифровой валюты, при этом отметила, что это не вопрос ближайшего времени.
ТАСС05:33

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ЦБ РФ изучает возможность запуска цифровой валюты

ПРАЙМ05:17

В ЦБ заявили о рассмотрении идеи создания своей цифровой валюты

РБК06:58

ЦБ РФ начал изучать возможность запуска цифровой валюты

Телеканал 360°06:41

ЦБ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты

ТАСС05:33

Центробанк изучает возможность запуска цифровой валюты

РЕН ТВ05:32

ЦБ рассматривает возможность введения собственной цифровой валюты

Коммерсантъ07:48

ЦБ изучает возможность запуска цифровой валюты

Говорит Москва05:17
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:40, Вашингтон
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Сын Бари Алибасова рассказал о результатах обследования отца

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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эфире телеканала Puls 4 рассказала о том, как пригласила президента России Владимира Путина на свадьбу.
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Православные ухтинцы отмечают Троицкую родительскую субботу

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Как прогнозирует «Автостат», по итогам 2019 года продажи автомобилей с пробегом все равно будут больше, чем в прошлом году, несмотря на рост в цене - 5,47 миллионов машин (+1%).
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Экономика

Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.
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Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Великобритании в Тегеране в связи с обвинениями британского МИДа в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе.
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По словам собеседника агентства, в 20:26 часов на 59 км автодороги "Воронеж-Луганск" произошло лобовое столкновение автомобиля Ford Focus двигавшегося в сторону Воронежа, и микроавтобуса Volkswagen, в результате которого 7 человек погибли и 2 пострадали.
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Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

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Общество

Малышева ответила на критику после эфира о детях с заболеваниями

Выпуск передачи Малышевой "Жить здорово" назывался "Откуда берутся дети-кретины".
Обновлено вчера в 09:29
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18-летний сын хоккеиста Максима Соколова убил мать

По информации журналистов, сын вратаря Максима Соколова напал с ножом на собственную мать.
Обновлено 13 июня в 12:40
Происшествия

На территории «ЦНИИмаш» произошел пожар

В Подмосковье произошел пожар на территории "ЦНИИмаш", головного предприятия "Роскосмоса".
Обновлено в 15:04
Происшествия

Прошла первая служба в парижском соборе Нотр-Дам после пожара

Через два месяца после пожара, который уничтожил крышу собора и шпиль, в парижском соборе Нотр-Дам состоялась первая служба.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Власти пообещали помощь семье погибшего в конфликте с цыганами

Глава Пензенской области Иван Белозерцев пообещал помочь семье Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 08:58
Здоровье

В Британии пересмотрят систему больничного питания из-за листериоза

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Обновлено в 10:12
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Тренер «Атлетико» Симеоне женился

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Технологии

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В Instargam «Музея Яндекса» опубликовали видео, которое демонстрирует запуск игры The Elder Scrolls III: Morrowind на PC с российским процессором «Эльбрус».
Обновлено в 09:15
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Лётчики повторят заход на посадку SSJ-100, разбившегося в Шереметьево

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Меркель и Макрон приедут в Киев и «оторвут голову» виновным в саботаже газового договора с Россией

Украинские руководители, ответственные за торпедирование нового транзитного и газового договора с Россией очень скоро столкнутся с гневной реакцией Германии и Франции.
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Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

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Обновлено в 15:27
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«Наполи» договорился с «Реалом» о годичной аренде Хамеса

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес в ближайшее время станет игроком «Наполи». Клубы договорились между собой о годичной аренде.
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На Украине обнаружили незаконный трубопровод из России

На Украине в Луганской области пресечена незаконная переправка горюче-смазочных материалов с территории России, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:15
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«Некрасивый и грязный»: Лена Миро не видит в Гуфе пару для Кети Топурия

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Скончался режиссер Франко Дзеффирелли

Великий итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 07:36
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Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
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Экскаватор-погрузчик в Санкт-Петербурге стал причиной гибели женщины

По предварительной информации, водитель, управляя экскаватором-погрузчиком вне зоны пешеходного перехода, наехал на женщину 1993 года рождения.
Обновлено в 10:16
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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