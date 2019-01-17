Экономика

В ЦБ рассказали об уровне инфляции в 2020 годуГазета.Ru 05:00

Глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ России Александр Морозов рассказал о том, какой будет инфляция через год.
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ЦБ: инфляция в январе ускорится до 5%

News.ru05:44

Банк России сообщил, что инфляция в январе в годовом выражении составит около 5%

ТАСС05:18

ЦБ определил, когда инфляция вернется к 4 процентам

Российская газета05:17

В ЦБ заявили об ожидании инфляции около 5% в годовом выражении по итогам января

Интерфакс04:46

В ЦБ рассказали, когда инфляция в России вернется к 4%

Росбалт04:05

ЦБ прогнозирует инфляцию в 4% к началу 2020 года

Finam.Ru03:34

В ЦБ рассказали об уровне инфляции в 2020 году

Газета.Ru05:00
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Автоматически обработано 7190 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
Происшествия

В Петербурге при пожаре в типографском комплексе погиб один человек

Обновлено в 08:56
Авто

Toyota Land Cruiser Prado получил в России «стильную» версию

Длительный тест Toyota Land Cruiser Prado: часть первая и вторая "Стильный" Prado можно узнать по накладкам на переднем и заднем бампере, фонарям с прозрачными корпусами, подсветке подножек, а также по тиснению с надписью "Land Cruiser Prado" на кожаных сиденьях.
Обновлено в 09:56
Авто

Geely раскрыла купеобразную новинку с начинкой от Volvo

Новинка построена на модульной платформе CMA, которая уже используется на кроссовере Volvo XC40 и моделях марки Lynk&Co, которая (так же, как и Volvo) принадлежит компании Geely.
Обновлено в 08:51
Интернет

Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных

Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено в 08:56
Гаджеты

Motorola возродит культовую раскладушку RAZR

Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия

Против сотрудников колонии, где содержится Цеповяз, завели новое дело

Против сотрудников амурской исправительной колонии, где отбывает наказание член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, возбудили новое дело.
Обновлено в 10:44
Интернет

В Сети обнаружили активно распространяющийся вирус-шифровальщик Djvu

В интернете был обнаружен активно распространяющийся вирус-шифровальщик Djvu, который не поддаётся удалению.
Обновлено в 06:50
Интернет

В Ariston сообщили о проблемах оборудования из-за блокировки Telegram

На некорректную работу накопительного водонагревателя Ariston с функцией дистанционного управления при помощи специального приложения в интернете пожаловался в конце декабря один из пользователей «Яндекс.Маркета».
Обновлено в 10:17
Авто

Volkswagen Golf GTI предстал в версии TCR

Volkswagen Golf GTI TCR укомплектовали турбомотором 2.0 TSI (290 л.с.) сочетаемым с семиступенчатым «роботом» DSG.
Обновлено в 03:52
Транспорт

«Победа» прекращает полеты за рубеж из Санкт-Петербурга

С 16 января «дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» – прекратила продажи билетов на международные рейсы из и в Санкт-Петербург с вылетом после 28 февраля.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Путин прокатил президента Сербии на своем лимузине

Президент Сербии Александр Вучич встретил российского коллегу Владимира Путина в аэропорту Белграда.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Во французском университете прогремели взрывы

Серия взрывов произошла в здании университета во французском Лионе. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено в 04:28
Происшествия

В Великобритании арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»

Обновлено в 07:48
Политика

В Госдепе назвали условие «спасения» ДРСМД

Ранее Томпсон заявила, что США приостановят свои обязательства по ДРСМД в феврале, если российская сторона не предоставит доказательств выполнения соглашения.
Обновлено в 10:22
Политика

Сербский президент подарил Путину щенка овчарки

Сербский лидер Александр Вучич подарил Владимиру Путину трехмесячного щенка шарпланинской овчарки.
Обновлено в 10:16
Спорт

Кузьмина выиграла спринт в Рупольдинге, Миронова – 12

Обновлено в 09:57
Наука

Ученые предупредили об опасности кассовых чеков для здоровья

Ученые обнаружили в составе термобумаги для печати кассовых чеков химическое вещество бисфенол А, связанное с расстройствами эндокринной системы.
Обновлено в 08:02
Политика

Высланную из России журналистку Бойко арестовали на Украине

Обновлено вчера в 19:21
Авто

С начала года 26 компаний подняли в России цены на автомобили

Обновлено в 05:39
Политика

Власти Хакасии прокомментировали увольнение замминистра финансов

По их данным, в конце 2018 года заместителям главы Хакасии и министрам, после избрания нового главы региона проработавшим, по сути, не более двух месяцев, были выписаны огромные премии - в размере 200-400 процентов оклада.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Учительница из Тольятти объяснила, почему ударила девочку на уроке

Обновлено в 06:39
Авто

Лимузин «Волга-Кортеж» выставили на продажу за 4 млн рублей

За уникальный концепт "Волга-Кортеж" просят ровно 4 млн рублей.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Сбившего школьника уральского мэра оштрафовали на 2,5 тыс. руб

Глава Верхотурья сбил 12-летнего школьника и покинул место ДТП.
Обновлено в 08:35
Общество

Mastercard взяла под контроль платные подписки

Mastercard запретит продавцам пробных подписок автоматически продлевать их без официального согласия клиента.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Задержан гендиректор производителя водок «Пять озер» и «Хаски»

В Москве задержали генерального директора одного из самых крупных производителей водки в России — «Алкогольной сибирской группы» (АСГ) — Игоря Савельева.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия

Убийцам фигуриста Дениса Тена дали по 18 лет колонии

Обновлено в 06:40
Космос

«Лунный росток» погиб от холода

Хлопковое семя, высаженное китайским зондом "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны, погибло, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Обновлено в 04:16
Авто

В Казахстане создадут отечественный автомобильный бренд

По предварительной информации, в создании казахского автомобильного бренда будет участвовать китайский автогигант Jac уже заинтересовалась в создании казахстанского бренда.
Обновлено в 03:59
Гаджеты

В новой версии Android 10 Q появятся режим десктопа и темная тема

Еще в настройках ранней сборки мобильной операционной системы появилось расширение Permissions, через которое можно контролировать разрешения приложений.
Обновлено в 09:24
Энергетика

«Нафтогаз» заявил об аресте активов «Газпрома»

Киев в сентябре 2018 года добился отмены запрета на попытки ареста активов "Газпрома" в апелляционном суде Швеции.
Обновлено в 10:15
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