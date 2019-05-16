Экономика
В ЦБ рассказали о завершении основного этапа санации банковИзвестия 03:40
Основная часть оздоровления российской банковской системы пройдена. В ближайшее время Центробанк не ожидает повторения случаев санации крупных банков, заявил замглавы ведомства Дмитрий Тулин.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 20:27, Ашберн
Армия и оружие
Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией
Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:09
Игры
Компания Ubisoft бесплатно раздаёт PC-версию Steep
В январе этого года Steep могли получить все подписчики сервиса PS Plus. Steep представляет собой симулятор зимних видов спорта.
Обновлено в 13:50
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Общество
Анатолий Якунин уходит в самооборону
После отставки из МВД генерал-лейтенант будет развивать самбо По данным "Ъ", в минувший понедельник генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин собрал сотрудников оперативного управления МВД, поблагодарил их за совместную работу и сообщил, что уходит в отпуск, из которого уже не вернется.
Обновлено в 19:04
Политика
Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США
Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 20:17
Музыка
Стали известны первые финалисты «Евровидения»
Финал конкурса состоится в субботу, 18 мая. Лазарев выступит по номером 13. Он исполнит англоязычную песню Scream.
Обновлено вчера в 01:29
Общество
Минтранс намерен снизить квоту для иностранных пилотов–командиров
Министерство транспорта России подготовило проект постановления об уменьшении квоты для приема на работу иностранных пилотов в качестве командиров воздушного судна (КВС) с 200 до 100 человек в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.
Обновлено в 17:49
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено в 09:34
Общество
В США умер автор проекта пирамиды Лувра
В возрасте 102 лет в США скончался архитектор Бэй Юймин, прославившийся своим проектом пирамиды музея Лувр (Париж), пишет The New York Times.
Обновлено в 19:27
Здоровье
Подведены промежуточные итоги диспансеризации в Подмосковье
Свыше 680 тысяч жителей прошли диспансеризацию c начала года, около трети из них признаны здоровыми, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Москве задержали финансиста ИГИЛ
В Москве задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, которого подозревают в финансировании террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 04:53
Общество
Жители Рубинштейна встретили участников юридического форума плакатами
Жители улицы Рубинштейна выступили против вечеринки, которую сегодня вечером устраивают в рамках петербургского международного юридического форума.
Обновлено в 13:42
Культура
Нагиев прокомментировал отмену итогов голосования в шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу.
Обновлено в 08:54
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Гаджеты
В Японии заканчиваются телефонные номера
Рост числа абонентов сотовых сетей и устройств интернета вещей, использующих сотовое подключение, привел к тому, что в Японии близится к исчерпанию пространство 11-значных телефонных номеров.
Обновлено в 15:38
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»
Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Музыка
Испанский суд снял с Шакиры обвинения в плагиате
В суд на певицу подал кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастельяно, заявивший, что в песне Шакиры используются куски из его произведения.
Обновлено в 10:25
Футбол
«Арсенал» не возьмёт Мхитаряна в Баку из соображений безопасности
Хавбек национальной сборной Армении и лондонских "канониров" Генрих Мхитарян не сыграет в финальном матче Лиги Европы против "синих" иза соображений безопасности.
Обновлено в 16:28
Футбол
Месси получил правительственную награду Каталонии
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 18:20
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
Минтруд опубликовал законопроект с едиными правилами расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес
Названа причина развода Меган Маркл с первым мужем
Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем Тревором Энгельсоном из-за того, что они много времени проводили в разлуке.
Обновлено в 15:27
Экономика
Правительство РФ не одобрило единый сбор с покупок в интернете
По данным "Известий", в Минкомсвязи и Минпромторге России выступили против идеи, предложенной Ассоциацией компаний интернет-торговли, ввести единый сбор в размере 15% от стоимости покупок в зарубежных интернет-магазинах.
Обновлено в 20:07
Происшествия
Под завалами рухнувшего в Шанхае здания погибли семь человек
Спасателям удалось обнаружить и вытащить из под завалов обрушившегося в Шанхае здания 21 человека, семеро из них умерли в результате полученных травм.
Обновлено в 08:44
Наука
В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда
В Японии начали тестировать новый сверхскоростной поезд Alfa-X.
Обновлено в 06:02