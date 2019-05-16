В ЦБ рассказали о завершении основного этапа санации банковИзвестия 03:40

Основная часть оздоровления российской банковской системы пройдена. В ближайшее время Центробанк не ожидает повторения случаев санации крупных банков, заявил замглавы ведомства Дмитрий Тулин.

В ЦБ рассказали о завершении основного этапа санации банков

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