Экономика
В ЦБ рассказали о завершении основного этапа санации банковИзвестия 03:40
Основная часть оздоровления российской банковской системы пройдена. В ближайшее время Центробанк не ожидает повторения случаев санации крупных банков, заявил замглавы ведомства Дмитрий Тулин.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 23:27, Ашберн
Общество
Гороскоп на 17 мая: Тельцы проявят терпение, у Стрельцов хлопоты
Напряженный день, который может принести бремя новых хлопот или обязанностей.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
В течение прошедшей недели разведку возле российских границ осуществлял 21 иностранный летательный аппарат, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 21:33
Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове
Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено в 22:56
Музыка
Лазарев пробился в финал Евровидения-2019
Обновлено в 18:10
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа
«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Экономика
Чистый отток капитала из России увеличился почти вдвое
Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе—апреле 2019 года увеличился до $34,7 млрд, следует из данных на сайте ЦБ.
Обновлено в 15:35
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58
Здоровье
Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию
Проект, разрешающий родственникам и законным представителям пациента посещение реанимации, прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей
Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Обновлено в 14:45
Армия и оружие
В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокацию в провинции Идлиб в Сирии, чтобы обвинить российских военных в применении химоружия против мирных жителей.
Обновлено в 22:56
Общество
На выходных в Красноярск придет летняя жара
В воскресенье, 19 мая, в город придет настоящая летняя погода. Днем воздух прогреется до +25 градусов.
Обновлено в 22:05
Общество
Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы
На субсидии могут претендовать все граждане, у которых расходы на оплату ЖКХ превышают 22% семейного дохода. (Постановление Правительства РФ "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" № 761 от 14.12.2005 года).
Обновлено в 23:04
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес
Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.
Обновлено в 10:37
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено в 23:14
Политика
Помпео оценил переговоры с Путиным
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 01:50
Авто
KIA анонсировала новинки для российского рынка
Обновлено в 10:02
Экономика
Антипинский НПЗ прекратил прием нефти
Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) прекратил прием нефти, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя «Транснефти» Игоря Демина.
Обновлено в 05:51
Общество
Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет
Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей.
Обновлено в 21:33
Политика
Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией
Американский лидер Дональд Трамп аннулировал льготный статус Турции в торговле с США.
Обновлено в 22:55
Политика
Мадуро впервые встретился с представителями контактной группы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы, обсудил с ними санкции США, следует из записи и видео в Twitter главы государства.
Обновлено в 20:55
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Происшествия
Анестезиолог во Франции обвиняется в 24 отравлениях пациентов
Французская прокуратура предъявила 47-летнему анестезиологу Фредерику Пешье обвинения в 17 новых случаях отравления пациентов, теперь на его «счету» 24 отравления пациентов, девять из которых закончились летальным исходом.
Обновлено в 17:37
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей
Обновлено вчера в 00:46