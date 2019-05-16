Экономика
В ЦБ рассказали о завершении основного этапа санации банковИзвестия 03:40
Основная часть оздоровления российской банковской системы пройдена. В ближайшее время Центробанк не ожидает повторения случаев санации крупных банков, заявил замглавы ведомства Дмитрий Тулин.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:17, Ашберн
Политика
В Совбезе оценили влияние санкций США на энергобезопасность России
Санкции США против проекта "Северный поток-2" и российской СПГ-индустрии усиливают угрозы энергетической безопасности России, заявил журналистам помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин.
Обновлено в 06:52
Политика
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Музыка
Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»
В результате СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов.
Обновлено в 07:37
Политика
Верховная рада назначила на 20 мая инаугурацию Зеленского
Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая.
Обновлено в 04:14
ЖКХ
Госдума приняла в первом чтении поправки в жилищный кодекс
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Жилищный кодекс, передает ОТР.
Обновлено вчера в 09:26
Общество
Определены города-лидеры по тратам на благоустройство
В России оценили стоимость благоустройства гектара общественных пространств в разных городах.
Обновлено в 05:59
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Политика
Меркель уверена, что Еврокомиссия не остановит «Северный поток-2»
Европейская комиссия не сможет остановить строительство российско-немецкого трубопровода "Северный поток - 2", несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС.
Обновлено в 01:36
Экономика
Лукашенко заявил о проблемах с экспортом продовольствия в Россию
На заседании по согласованию кадровых вопросов Лукашенко заявил, что нужно решать проблему с экспортом в Россию, поскольку есть определенные договоренности с российской стороной об объемах поставок продовольствия, однако Белоруссия не может их соблюсти «из-за торможения».
Обновлено в 06:20
Транспорт
Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей
В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Футбол
«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на следующий сезон
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей
В общей сложности преступник вставил в банкомат сувенирные деньги на 740 тысяч рублей. Большую часть из них устройство приняло.
Обновлено в 05:56
Происшествия
В администрации Докузпаринского района Дагестана проходит обыск
Обыск идет в рамках уголовного дела, которое было ранее возбуждено на руководителя района Абдурагима Алискерова.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля
Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
В качестве одной из версий в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево рассматриваются конструктивные недостатки самолета.
Обновлено в 06:51
Футбол
Мирзов: потасовки с моим участием после матча с «Уралом» не было
Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов заявил РИА Новости, что никаких потасовок после ответного матча 1/2 финала Кубка России против екатеринбургского "Урала" с его участием не было.
Обновлено в 07:14
Здоровье
Названы запахи, которые предупреждают о проблемах со здоровьем
Врачи рассказали о запахах, которые нельзя оставлять без внимания, поскольку они могут сообщить о проблемах со здоровьем.
Обновлено в 03:07
Интернет
Павел Дуров раскритиковал WhatsApp
Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о проблемах с безопасностью в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:29
Происшествия
Мужчина перечислил более 50 млн рублей для ИГ
Обновлено в 06:25
Футбол
РФС допустил поле стадиона «Динамо» в Петровском парке к играм
Обновлено в 06:40
Гаджеты
В продаже появилась первая карта microSD на 1 Тбайт
В конце февраля компания SanDisk презентовала карту памяти microSD UHS-I, которая рассчитана на хранение баснословного количества информации - 1 Терабайт.
Обновлено в 05:40
Музыка
Дочь Алсу спела о любви с побежденным на «Голосе» Ержаном Максимом
Дочь Алсу Микелла Абрамова, победившая в шоу "Голос", и финалист проекта Ержан Максим записали совместную песню, пишет Lenta.ru.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
До 1,5 тыс. военных моряков примут участие в параде в честь Дня Балтийского флота
"18 мая праздничные мероприятия, посвященные Дню Балтийского флота, откроются в полдень в Балтийске парадом войск", - сказал представитель пресс-службы, уточнив, что в общей сложности в нем примут участие около 1,5 тыс. военных моряков.
Обновлено в 06:52
Музыка
Суд оправдал Шакиру по делу о плагиате
Мадридский суд признал невиновной в плагиате колумбийскую певицу Шакиру. Обвинения против певицы выдвинул кубинец Ливан Кастельяно Вальдес.
Обновлено в 07:20
Политика
Польша не намерена возвращать имущество жертвам Холокоста
Ранее глава правящей партии страны заявил, что Польша не связана никакими финансовыми обязательствами в связи со Второй мировой войной Варшава не собирается возвращать имущество, которое утратили евреи в годы Второй мировой войны, заявила пресс-секретарь польского правительства Иоанна Копчиньская.
Обновлено в 06:52
Космос
Китайский луноход совершил открытие на обратной стороне Луны
Открытие китайского лунохода «Юйти-2», обнаружившего на обратной стороне Луны два типа «лунной мантии», поможет учёным в изучении истории формирования Земли.
Обновлено в 06:39
Футбол
Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем уходе из «Рубина»
Главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал слухи о своем возможном уходе из клуба.
Обновлено в 06:25
Авто
В России чаще покупают Lada Xray с 1,8-литровым мотором
По версии аналитиков, повышенный спрос на машины с 1,8-литровым мотором объясняется тем, что им комплектуется «внедорожный» вариант модели – LADA XRay Cross, на долю которого, к слову, пришлось 42% от всего объема продаж семейства.
Обновлено в 03:06