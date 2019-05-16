В ЦБ рассказали о завершении основного этапа санации банковИзвестия 03:40

Основная часть оздоровления российской банковской системы пройдена. В ближайшее время Центробанк не ожидает повторения случаев санации крупных банков, заявил замглавы ведомства Дмитрий Тулин.

В ЦБ рассказали о завершении основного этапа санации банков

Авто В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ» Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».

Происшествия В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.

Культура Нагиев анонсировал прямой эфир детского «Голоса» об итогах голосования Как рассказал актер принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК, речь пойдет не только о результатах голосования, которые были аннулированы после обнародования первых результатов расследования.

Политика Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала из Киева приглашений на инаугурацию Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".

Хоккей Форвард сборной России Телегин продолжит карьеру в НХЛ Нападающий московского ЦСКА и сборной России Иван Телегин следующий сезон собирается провести в Национальной хоккейной лиге.

Музыка Определились первые финалисты Евровидения -2019 Финал Евровидения состоится 18 мая в Тель-Авиве. Девиз конкурса в этом году — Dare To Dream (Не бойся мечтать), сообщает РИА Новости.

Политика Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.

Транспорт Еще 300 электробусов выйдет на маршруты Москвы до конца года Еще 300 электробусов выйдет на маршруты Москвы до конца текущего года.

Космос Ученые НАСА рассказали о первых итогах изучения «плоской» планеты Научная команда зонда New Horizons представила первые результаты изучения Ультимы Туле, загадочной "плоской" карликовой планеты на окраинах Солнечной системы.

Политика Кадыров отреагировал на санкции США против своих приближенных Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал в своем телеграме на санкции минфина США против отряда "Терек" в рамках "акта Магнитского".

Общество Названы директора российских музеев с самым высоким доходом Замыкает тройку самых высокооплачиваемых глав российских музеев генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Технологии В Интернете обнаружили базу данных российских туристов В настоящее время база уже закрыта, однако ранее в ней присутствовали учетные записи нескольких подключенных к сервису туристических агентств, которые позволяли получить доступ к паспортным данным туристов, информации об их поездках, билетах и адресах электронной почты.

Наука Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз «Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.

Экономика Большинство российских семей оказались вообще без сбережений Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Шоу-бизнес Дарья Пынзарь пропустила день рождения младшего сына Вчера, 15 мая, младшему сыну экс-участницы «ДОМа-2» исполнилось три года. Дарья Пынзарь не смогла быть в этот день рядом с Давидом.

Политика Путин поручил учредить День географа Президент Владимир Путин поручил правительству учредить День географа, который будет отмечаться 18 августа, а также разработать проект указа об установлении звания «Заслуженный географ», говорится в сообщении на сайте Кремля.

Наука В Японии показали поезд, развивающий скорость до 400 километров в час В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400 километров в час, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Авто Опубликованы снимки обновленного кроссовера BMW X1 Компания BMW готовит к премьере обновленную версию самого маленького кроссовера в своей линейке – X1.

Экономика Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6% На динамику акций повлияло сообщение о том, что акционеры "Лукойла" обсудят на годовом собрании вопрос об уменьшении уставного капитала компании путем выкупа 35 млн акций по цене в 5,45 тыс. рублей за бумагу.

Происшествия Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан-Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, все закончилось благополучно, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Энергетика «Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефти Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.

Футбол Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на 50 млн евро Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Сербии Лука Йович подписал пятилетний контракт с мадридским "Реалом".