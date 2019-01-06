Авто

В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО
Известия
01:20

Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году. Об этом заявил начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков.
Известия01:20
с чего всё началось

Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в 2020-2021 годах

"В Банке России убеждены, что страховщик сам должен смотреть: какова плотность движения в данном поселке, качество дорог и многое другое". На вопрос "РГ", будет ли отменен коэффициент мощности, Кирилл Табаков ответил, что "здесь изменения произойдут, видимо, уже в 2021 году".
Российская газетавчера в 20:00

Подробнее о событии

Для кого подешевеет ОСАГО при отмене тарифов в регионах

URA.Ru07:37

В ЦБ назвали сроки реформы ОСАГО

За рулем03:45

ЦБ рассказал о планируемых изменениях в ОСАГО

Коммерсантъ03:17

В Центробанке анонсировали реформу ОСАГО к 2021 году

РБК02:13

В Банке России рассказали о возможных изменениях в ОСАГО

RT на русском01:53

В ЦБ рассказали, как изменится ОСАГО к 2021 году

РИА Новостивчера в 20:41

Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в 2020-2021 годах

Российская газетавчера в 20:00
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Армия и оружие

В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США

Обновлено в 10:25
Политика

США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Минфин США не выдавал экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран, сообщает иранское агентство ILNA со ссылкой на представителя Ассоциации иранских авиалиний Максуда Асади Самани.
Обновлено в 08:44
Политика

Трамп прокомментировал задержание американца за шпионаж в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США занимаются изучением ситуации с задержанием в России американца Пола Уилана по подозрению в шпионаже, об этом он рассказал журналистам, передает Reuters.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Землетрясение произошло в Аджарии

Обновлено в 11:15
Общество

Выигравшие по 500 млн рублей в «Русском лото» пока не вышли на связь

Обновлено в 09:01
Общество

Путин поздравил с праздниками пациентов детского хосписа в Петербурге

Обновлено в 12:08
Общество

Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола

Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает газета Star.
Обновлено в 07:27
Спорт

Устюгов стал вторым в общем зачете «Тур де Ски»

Обновлено в 13:25
Происшествия

Уэйн Руни арестован за пьяный дебош

Обновлено в 13:29
Армия и оружие

Трамп подтвердил ликвидацию боевика «Аль-Каиды»

Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию силами США террориста Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
Политика

Томос автокефалии «новой церкви» доставили в Киев

Вечером 6 января, в рождественский сочельник, в Киев самолетом был доставлен томос автокефалии "новой церкви" Украины.
Обновлено в 13:45
Армия и оружие

Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе

Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе, сообщает Baltnews со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 04:59
Футбол

«Реал Сосьедад» впервые с 2004 года в гостях победил мадридский «Реал»

"Реал" проиграл клубу "Реал Сосьедад" на своем поле впервые с 23 мая 2004 года, в том матче "Реал Сосьедад" добился крупной победы - 4:1, в составе клуба из Сан-Себастьяна весь матч провел россиянин Валерий Карпин, ныне возглавляющий "Ростов", а за мадридский клуб играл нынешний главный тренер "Реала" Сантьяго Солари.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Врачи рассказали, кто заклеил пластырем рот новорожденному в роддоме

Обновлено вчера в 19:01
Авто

В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО

Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году.
Обновлено в 01:20
Космос

Илон Маск анонсировал первый полет корабля Crew Dragon к МКС

Первый полет пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) планируется осуществить в феврале, сообщил в твиттере глава компании SpaceX Илон Маск.
Обновлено в 03:56
Экономика

Правительство создало особую экономическую зону в Воронежской области

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил создание особой экономической зоны (ОЭЗ) типа "Центр" на территории Воронежской области.
Обновлено в 03:51
Политика

Установлены все детали покушения на Скрипаля

Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Приговорённый к смертной казни заключённый в США покончил с собой

Приговорённый к смертной казни за убийство 48-летний Скотт Дозьер покончил с собой в одной из тюрем американского штата Невада.
Обновлено в 12:09
Хоккей

ЦСКА досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина

Обновлено в 12:54
Происшествия

Жителя Новокузнецка оштрафовали за покупку очков со встроенной камерой

Житель Новокузнецка указывал на то, что очки ему нужны были, чтобы снимать свои заезды по горнолыжным трассам.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Группа лыжников заблудилась на Эльбрусе

Группа лыжников сбилась с маршрута на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 14:03
Политика

В Госдуме прокомментировали новые публикации по Солсбери

Представители Российской Госдумы прокомментировали последние новости касательно Солсбери.
Обновлено в 11:01
Политика

Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ

Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию.
Обновлено в 03:59
Общество

Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов

Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов.
Обновлено в 00:59
Политика

В Роскосмосе считают странным общение NASA c корпорацией через СМИ

В Роскосмосе считают странным то, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) общается с госкорпорацией через СМИ, а не напрямую.
Обновлено в 05:57
Армия и оружие

Болтон потребовал от Турции гарантий ненападения на курдов в Сирии

США не выведут своих войск с территории Сирии, если власти Турции не возьмут на себя обязательства не нападать на находящихся там сирийских курдов, рассказал журналистам в ходе визита в Израиль помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, передает NBC News.
Обновлено в 06:44
Политика

В России введут новую систему контроля качества топлива

Для полного избавления от фальсификата, правительство хочет прослеживать путь топлива от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) до потребителя, рассказал «Российской газете» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Обновлено в 07:49
Футбол

Самедов может подписать контракт с «Крыльями Советов»

Директор по развитию самарских «Крыльев Советов» Александр Шикунов заявил, что клуб близок к подписанию контракта с экс-полузащитником «Спартака» и сборной России по футболу Александром Самедовым.
Обновлено в 14:15
Происшествия

В жилом доме в Мариуполе прогремел взрыв

Обновлено в 01:51
Главное