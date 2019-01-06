Авто
В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО
В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГОИзвестия01:20
Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году. Об этом заявил начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков.
Известия01:20
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с чего всё началось
"В Банке России убеждены, что страховщик сам должен смотреть: какова плотность движения в данном поселке, качество дорог и многое другое". На вопрос "РГ", будет ли отменен коэффициент мощности, Кирилл Табаков ответил, что "здесь изменения произойдут, видимо, уже в 2021 году".Российская газетавчера в 20:00
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Общество
Дачников обязали сообщать властям о перестройке своих домов
В Росреестре подчеркивают, что с инициативой о признании объекта индивидуального жилищного строительства и садового дома самостроем в случае отсутствия уведомления о начале или завершении строительства может выступать местный орган самоуправления.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
NASA не уведомило Роскосмос об отмене визита Рогозина в США
Причиной отмены визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США стала позиция многих американских сенаторов, рассказал в интервью The Washington Post глава НАСА Джим Брайденстайн.
Обновлено в 04:30
Экономика
В России появится новая система контроля качества бензина
В России хотят внедрить новую систему контроля качества бензина, которая поможет отслеживать топливо от завода до заправочных станций.
Обновлено в 07:04
Космос
Илон Маск рассказал о сроках первого запуска Dragon-2 к МКС
Как сообщил глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter, запуск к МКС нового пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме пройдёт в первых числах февраля Отметим, ранее говорилось, что Dragon-2 направят на Международную космическую станцию 17 января этого года.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
«Роскосмос»: Странно, что NASA общается с госкорпорацией через СМИ
В "Роскосмосе" удивлены, что NASA общается с госкорпорацией через СМИ.
Обновлено в 07:07
Происшествия
В частично обрушенном доме в Магнитогорске снесут два подъезда
В жилом доме в Магнитогорске, часть которого обрушилась 31 декабря, снесут два подъезда, сообщается на сайте губернатора Челябинской области.
Обновлено в 01:27
Хоккей
Российский флаг не попал в ролик по итогам молодежного ЧМ по хоккею
Российский флаг не включили в видео по итогам молодежного чемпионата мира по хоккею, проходившего в Канаде.
Обновлено в 02:28
Политика
Роскосмос может выйти из диалога с NASA по окололунной станции
Роскосмос может выйти из переговоров с NASA об участии в создании окололунной станции Gateway из-за отмены визита руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина в США, где должны были пройти переговоры двух компаний.
Обновлено в 03:07
Политика
Патриарх Варфоломей вручил томос предстоятелю новой церкви Украины
Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил предстоятелю новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии ПЦУ.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Тюмени в батутном парке погибла девушка
Обновлено в 07:03
Политика
Эрдоган намерен посетить Россию в январе
Обновлено в 05:32
Происшествия
Появилось видео с места массовой драки студентов в общежитии в Москве
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии
Митрополит Епифаний получил от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии Украинской церкви.
Обновлено в 04:37
Общество
Сильный шторм повредил набережную в Олимпийском парке Сочи
Бушевавший последние пару дней шторм частично разрушил набережную в Олимпийском парке Сочи. Последствия разгула стихии сняли на видео.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии
Обновлено вчера в 15:18
Космос
В Сеть случайно попала фотография сборки самой большой ракеты Маска
Житель Техаса опубликовал в Twitter фотографию восхода солнца в деревне Бока-Чика, где находится частный космодром компании Илона Маска Space X. На снимок попала разобранная сверхтяжелая ракета SpaceX Starship, строящаяся здесь.
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме
Обновлено в 01:29
Авто
В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО
Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году.
Обновлено в 01:20
Общество
Король Малайзии отрекся от престола
Король Малайзии Мухаммад V отрекается от престола, сообщает Reuters со ссылкой на заявление королевского дворца.
Обновлено в 06:42
Общество
В России появится профессия судьи для беспилотных машин
В ближайшие 10 лет в России появится профессия судьи беспилотных автомобилей.
Обновлено в 03:03
Экономика
В Воронежской области создана особая экономическая зона
В Воронежской области появилась особая экономическая зона под названием "Центр".
Обновлено в 05:17
Происшествия
Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который должен был выполнить рейс Львов-Стамбул, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту вылета.
Обновлено в 06:31
Политика
Глава МИД ФРГ заявил, что ключ к сохранению ДРСМД находится у России
"Если Россия хочет сохранить договор, то она должна осуществить разоружение, которое поддается контролю", — подчеркнул Маас.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
В Крыму провели учения ракетные комплексы «Бал»
Обновлено в 05:08
Футбол
«Бавария» оштрафовала Рибери за грубость в соцсетях
Французский полузащитник «Баварии» Франк Рибери оштрафован «Баварией» за грубый ответ на критику в социальных сетях.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Выплаты пострадавшим в Магнитогорске увеличат на треть
Власти Челябинской области увеличат объем выплат пострадавшим при обрушении жилого дома в Магнитогорске с 66 млн до 93 млн рублей.
Обновлено в 02:05
Общество
Журналистка обвинила учредителя медиахолдинга в изнасиловании
В подъезде Мигунов стал хватать ее за плечи, толкать и тянуть за волосы, пишет Федорова.
Обновлено вчера в 12:58
Армия и оружие
Россия и Иран планируют провести совместные учения в Каспийском море
Обновлено в 03:33
Спорт
Еще один норвежский лыжник отчитал российских спортсменов
Ранее норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн прокомментировал тактику российских лыжников во время масс-старта на шестом этапе «Тур де Ски».
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе
Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе, сообщает Baltnews со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 04:59