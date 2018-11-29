Экономика

В ЦБ рассказали о дефиците оборудования для защиты биометрии россиян
РИА Новости
02:28

Сычев позже рассказал, что ЦБ и ФСБ в настоящее время разрабатывают для банков варианты решения проблемы соответствия установленным требованиям к защите биометрических персональных данных.
РИА Новости02:28
с чего всё началось

Перемены в лицах: почему ЦБ внедряет новые решения для сбора биометрии

Как ЦБ предлагает изменить систему подключения Как уточнил РБК Сычев через пресс-службу ЦБ уже после форума, для подключения к системе сейчас банкам требуются средства криптографической защиты информации определенного класса.
РБКвчера в 17:46

Подробнее о событии

В Сбербанке прокомментировали информацию СМИ о нехватке оборудования для защиты биометрии

ТАСС04:47

В ЦБ рассказали о дефиците оборудования для защиты биометрии россиян

РИА Новости02:28

Банки не могут выполнить требования ФСБ по защите персональных данных россиян

URA.Ruвчера в 21:50

ЦБ признал невозможность хранения банками биометрических данных на уровне гостайны

Ведомостивчера в 21:32

Российские банки не спешат внедрять биометрическую систему

PrimaMedia.ruвчера в 19:05

Перемены в лицах: почему ЦБ внедряет новые решения для сбора биометрии

РБКвчера в 17:46

Технологии банков не соответствуют требованиям ФСБ

Коммерсантъвчера в 17:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 05:13, Ашберн
Энергетика

Нефть подешевела до уровня октября 2017 года

Стоимость февральских фьючерсов североморской Brent краткосрочно опустилась ниже отметки в $58 за баррель, минимальная зафиксированная цена составила $57,78.
Обновлено в 05:05
Энергетика

Минэнерго оценило доходы нефтяников в 4 руб. за литр бензина на АЗС

За год цены на бензин выросли на 10,2%, до 41,72 руб. за литр, на зимнее дизельное топливо — на 15,91%, до 46,47 руб. за литр, также говорится в презентации.
Обновлено в 04:53
Экономика

Правительство не планирует увеличивать штрафы для интернет-компаний

Правительство не собирается увеличивать штрафы для интернет-компаний в случае несоблюдения российского законодательства, сообщил вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 05:05
Экономика

«Магнит» откроет 2000 магазинов в отделениях «Почты России»

Ритейлер «Магнит» и «Почта России» признали успешным пилотный проект магазинов в 13 отделениях почты, заявил сегодня руководитель «Почты России» Николай Подгузов.
Обновлено в 05:09
Экономика

Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике

Обновлено в 04:26
Экономика

Счетная палата указала на риски срыва ФЦП по охране Байкала

Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал и развитию Байкальской природной территории, рассчитанная на 2012–2020 годы, находится под угрозой срыва, сообщила пресс-служба Счетной палаты (релиз есть у РБК).
Обновлено в 05:02
Экономика

Глава Unilever Пол Полман объявил об уходе из компании

Главный исполнительный директор британо-нидерландской компании Unilever, специализирующийся на производстве продуктов и бытовой химии, Пол Полман покидает свой пост, который занимал почти десять лет.
Обновлено в 04:57
Экономика

АвтоВАЗ и Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на СПИК

ПАО "АвтоВАЗ" совместно с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi подали заявку на заключение специнвестконтракта (СПИК), намерены вложить 70 млрд руб. в развитие и модернизацию производства автомобилей Lada, Renault, Nissan и Mitsubishi.
Обновлено в 04:29
Экономика

ЦБ РФ фиксирует рост числа отказов автомобилистов от покупки ОСАГО

По данным Российского союза автостраховщиков, средняя премия по ОСАГО по итогам 9 месяцев 2018 года снижается: она сократилась на 1,4% по сравнению с периодом годом ранее и составила 5 868 рублей.
Обновлено в 05:04
Экономика

Сбербанк отчитался о спасении от хакеров ₽32 млрд вкладчиков

В банке сообщили, что только с начала 2018 года система фрод-мониторинга не дала мошенникам вывести со счетов вкладчиков 32 млрд руб.
Обновлено в 04:38
Энергетика

«Роснефть» и китайская Beijing Gas построят в России 170 газовых АЗС

Нефтяная компания «Роснефть» подписала соглашение с китайской Beijing Gas, предполагающее строительство в России около 170 газовых сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.
Обновлено в 04:16
Экономика

МЭР спрогнозировал рост доходов россиян до 2036 года

По оценке министерства, рост реальных располагаемых денежных доходов населения будет постепенно ускоряться и в среднем составит 2% в 2019–2024 годах, 2,5% в 2025–2030 годах, а в 2031–2036 годах увеличится до 2,7%.
Обновлено в 04:57
Экономика

Покупать или продавать. Litecoin подорожал на 13%

По мнению аналитика Ethereum World News Аяша Джиндала, цена Litecoin смогла преодолеть зону сопротивления в $30, в ближайшее время она может достигнуть отметок в $35 и $36.
Обновлено в 04:34
Экономика

ВЭБ поможет улучшить городскую среду в Приморье

В рамках рабочей встречи во Владивостоке администрация Приморского края заключила соглашение о сотрудничестве с Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ.
Обновлено в 03:53
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро на старте биржевых торгов

Российский рубль растет на торгах Московской биржи. Отечественная валюта довольно существенно укрепилась по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 03:45
Главное